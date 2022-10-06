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泰國幼托中心槍擊至少34死 凶手犯案後自殺身亡

2022/10/6 16:11（10/6 17:24 更新）
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泰國東北部一間幼兒日托中心6日發生槍擊事件，至少34人死亡，警方在臉書公布嫌犯照片。（圖取自facebook.com/CIBTHAILAND）
泰國東北部一間幼兒日托中心6日發生槍擊事件，至少34人死亡，警方在臉書公布嫌犯照片。（圖取自facebook.com/CIBTHAILAND）
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（中央社記者呂欣憓曼谷6日專電）泰國東北部發生槍擊事件，一名遭到開除的前警察持槍掃射一所幼兒日托中心，造成超過30人死亡，其中多數是兒童，凶手犯案後自殺身亡，犯案動機仍在調查中。

泰國警方今天表示，在農磨蘭普府 （Nong Bua Lamphu）的一所幼托中心發生槍擊事件，確認凶手是34歲的前警察潘亞（Panya Kamrab）。

泰國總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）表示，這起事件已經造成超過30人死亡和受傷，總理帕拉育表達高度擔憂，已經下令相關單位抓補兇手，並協助死傷者相關事宜。

不過，稍後泰國警方確認凶手犯案後自殺身亡，犯案動機仍在調查中。警方指出至少34人死亡，其中22人是兒童。

泰媒報導，潘亞去年疑似因為毒品相關的事件而遭到開除。

根據當地媒體Thai Enquirer發布的影片顯示，多名受害者家屬紛紛趕赴現場了解情況，甚至難過到跌坐在地。（編輯：高照芬）1111006

泰國農磨蘭普府一所幼托中心6日發生槍擊案。（中央社製圖）
泰國農磨蘭普府一所幼托中心6日發生槍擊案。（中央社製圖）

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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