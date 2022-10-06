吞併烏國領土後 蒲亭命俄政府接管札波羅熱電廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天下令，要俄國政府接管位於烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）歐洲最大核電廠的運作。蒲亭已正式完成併吞烏克蘭逾15%國土的法律程序。

蒲亭（Vladimir Putin）今天簽署法律，將烏克蘭境內的頓內茨克人民共和國（DPR）、盧甘斯克人民共和國（LNR）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州併入俄國版圖。這是至少半世紀以來，俄國領土最大幅度的擴張。

蒲亭的行政命令說：「政府將確保這座電廠中的核設施....會整合為聯邦資產。」

札波羅熱電廠靠近前線，自3月以來一直被俄軍占領。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，他將前往烏克蘭討論札波羅熱電廠事宜。

國際原子能總署昨天表示，葛羅西將針對在電廠周圍建立核安與保護區一事「繼續磋商」。

札波羅熱電廠的營運公司遷到莫斯科後，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天稍早表示，俄羅斯正在「以烏克蘭公司的名義建立偽企業」。

烏克蘭國家核電公司在社群媒體上說：「很遺憾，他們正試圖讓烏克蘭核子專家捲入其中，他們在俄軍占領下的札波羅熱電廠…英勇地工作了7個多月」。

俄軍將札波羅熱電廠廠長穆拉修夫（Ihor Murashov）拘留了兩天，3日將他釋放。

葛羅西表示，廠長遭拘留又被釋放，對電廠的營運「完全沒有構成風險」。

近幾個月來，札波羅熱電廠附近發生砲擊事件，烏克蘭和俄羅斯互相指責對方應為襲擊事件負責，讓外界擔心恐發生核災。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1111006