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宜蘭大豪雨 碧候溫泉園區與冬山河航運暫停營業

2022/10/8 12:34（10/8 12:51 更新）
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宜蘭冬山河水位因大豪雨上升，為避免河水湧入親水公園園區內，親水公園臥龍橋水門8日上午關閉，冬山河航運（親水公園至宜蘭傳藝園區）配合暫停營業，將視水位狀況再恢復正常營運。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年10月8日
宜蘭冬山河水位因大豪雨上升，為避免河水湧入親水公園園區內，親水公園臥龍橋水門8日上午關閉，冬山河航運（親水公園至宜蘭傳藝園區）配合暫停營業，將視水位狀況再恢復正常營運。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年10月8日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）宜蘭縣政府表示，因南澳鄉碧候溫泉園區聯外道路落石及邊坡樹木傾倒，無法通行，今天休園1天。此外，冬山河水位因大豪雨上升，冬山河航運暫停營業。

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縣府表示，縣內近日大豪雨，所轄風景區並無災情，碧候溫泉園區內也無災情，只是聯外道路暫時無法通行，已於金岳橋附近放置交通錐，並公告碧候溫泉園區今天休園1天，並聯絡南澳鄉公所清理道路。

此外，冬山河水位因大豪雨上升，為避免河水湧入親水公園園區內，親水公園臥龍橋水門已於今天上午10時關閉，抽水機正常運作。冬山河航運（親水公園至宜蘭傳藝園區）配合暫停營業，將視水位狀況再恢復正常營運。（編輯：李錫璋）1111008

宜蘭縣政府表示，因南澳鄉碧候溫泉園區聯外道路落石及邊坡樹木傾倒，路面無法通行，8日休園1天。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年10月8日
宜蘭縣政府表示，因南澳鄉碧候溫泉園區聯外道路落石及邊坡樹木傾倒，路面無法通行，8日休園1天。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年10月8日
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