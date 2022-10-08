女檢出良性纖維腺瘤 怕染疫隔2年追蹤已乳癌2期

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）41歲林姓女子具乳癌家族史，本身也有良性乳房纖維腺瘤，因怕COVID-19疫情，時隔2年才回醫院追蹤，竟已乳癌二期。醫師提醒，早期乳癌的5年存活率逾9成，定期篩檢有助及早揪出。

根據衛生福利部統計，乳癌高居女性癌症首位，平均每36分鐘新增1名患者，逾7成的乳癌發生在45歲至69歲的婦女，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不少民眾中斷篩檢，恐將無法及早發現盡早治療。

北投健康管理醫院主任醫師沈彥君透過新聞稿分享個案經驗指出，41歲林姓女子具乳癌家族史，在每年固定乳房超音波檢查中發現她有女性常見的良性纖維腺瘤。

COVID-19疫情爆發後，林姓女子因擔心染疫，且認為纖維腺瘤是良性、摸起來也無太大異常，時隔2年才又到醫院追蹤檢查，未料已轉為乳癌第2期。

沈彥君表示，乳房纖維腺瘤好發於35歲以下女性，與乳房纖維囊腫相同，是女性最常見的良性病灶，一般來說會建議約每半年至1年需做1次乳房超音波檢查追蹤。

沈彥君強調，雖然良性纖維腺瘤轉變成惡性乳癌的機會不高，仍要提醒女性朋友，不能因為「良性」就忽略定期檢查，1次健檢結果不代表一輩子的身體健康狀況。

響應每年10月是國際乳癌防治月，今年台灣乳房醫學會、台灣年輕病友協會首度攜手藝人許瑋甯，推出乳癌衛教影片，鼓勵女性「早篩早治，保留最多幸福，把胸部還給自己」。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟透過新聞稿表示，隨著篩檢的推廣與治療革新，經適當治療的5年存活率，第0期為97.7%、第1期為95.7%，整體存活率高達90%，因此面對乳癌，癌友更要積極面對。

定期篩檢是最重要的事，衛生福利部國民健康署提供45至69歲女性，及40至44歲有家族史者，每2年1次乳房X光攝影檢查，民眾應定期篩檢，才能早篩早治。（編輯：陳政偉）1111008