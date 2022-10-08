高雄前鎮10多歲男童確診登革熱 疑與群聚疫情有關

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高雄市衛生局8日表示，本土登革熱新增1病例，為前鎮區10多歲男童，疑與日前同區群聚疫情有關，衛生局並指出，獲報後立即啟動擴大疫調採檢、地毯式孳生源清除暨緊急噴藥、環境大掃蕩三合一緊急防治工作等。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高市衛生局今天表示，本土登革熱新增1病例，為前鎮區10多歲男童，2日起有發燒、頭痛等症狀就醫後確診，疑與日前同區群聚疫情有關，擴大採檢106人快篩皆為陰性。

高雄市政府衛生局今天透過新聞稿表示，新增1例本土登革熱病例，為前鎮區10多歲男童，2日出現發燒、頭痛及肌肉痠痛等症狀，並於2至6日間持續就醫，經院所通報檢驗NS1+、PCR+、IgM+綜合檢驗結果確診登革熱，目前個案病情穩定住院治療中，3名同住家人均無疑似症狀、且NS1快篩檢驗均為陰性。

衛生局疫調發現，個案主要活動地點以前鎮區崗山仔住家、學校及補習班為主，依活動史研判個案感染來源與日前崗山仔地區群聚疫情相關，疑有社區環境漏網之蚊散發傳染風險。高雄今年登革熱本土病例累計達18例。

衛生局表示，接獲通報確診個案後立即啟動擴大疫調採檢、地毯式孳生源清除暨緊急噴藥、環境大掃蕩三合一緊急防治工作。截至今天中午，針對居住地及補習班、學校總計擴大疫調採檢103人，初步NS1快篩結果均為陰性，並無發現疑似其他疑似個案。

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衛生局提醒，此波登革熱疫情警戒範圍包含前鎮區瑞豐、竹內、竹南、瑞竹、瑞南、瑞北、瑞西、瑞祥、瑞興、瑞崗、瑞東、瑞平、瑞華、瑞昌、瑞隆、瑞和共16里，及鳳山區善美、正義、新武3里，民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫。

衛生局指出，病媒蚊僅需0.5公分積水即可繁殖，提醒民眾應每週落實居家環境「巡、倒、清、刷」，徹底清除積水，才能降低病媒蚊密度，有效降低疫情風險。（編輯：郭諭儒）1111008