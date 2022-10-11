移動五星餐廳「鳴日廚房」新行程 享皇太子御宴

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）台鐵美學列車「鳴日號」及「鳴日廚房」明天將開賣明年首季行程，其中「鳴日廚房」首次在列車上供應「攝政宮皇太子御宴」，重現百年前國宴佳餚。

台鐵美學列車「鳴日號」及「鳴日廚房」目前由雄獅旅遊經營，將於明天開賣明年首季行程。

雄獅旅遊今天發布新聞稿，「鳴日廚房」明年首季除了1日至3日行程外，將首度推出5日環島行程，這也是「鳴日廚房」第1次行經台鐵西部幹線及南迴線，車上餐食將由晶華國際酒店集團旗下台北晶華酒店、太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店聯手提供服務。

其中，台南晶英酒店也會首度於列車上提供「攝政宮皇太子御宴」，重現百年前國宴級豐美佳餚，5日環島行程還將安排到高雄晶英國際行館，大啖米其林美食Ukai-tei鐵板燒。

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另外，明年首季「鳴日廚房」列車上也將首度舉辦「RIEDEL品杯會」，由專業品杯師帶領下，讓旅客以不同的水晶杯搭配美酒，透過實際的品飲感受杯與酒交織的奇妙感受。

雄獅旅遊說，明年首季的「鳴日號」行程以音樂為策展主題，每個月都會於列車上帶來不同風格的音樂演奏。同時特別安排客製化包場活動及在地深度旅遊，帶領旅客挖掘全台「最不熱門」秘境景點。（編輯：管中維）1111011