華視經營52台財務困境 李永得盼歸零思考

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立法院教育及文化委員會12日邀請文化部與中華電視公司就「近年委辦台語台節目招標問題和檢討」、「中華電視公司入主有線電視52台頻道經營績效」進行專題報告，文化部長李永得（左）與華視董事長胡元輝（右）列席備詢。中央社記者鄭清元攝 111年10月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）民進黨立委林宜瑾今天針對華視「不公不民」、頻頻虧損問題，質詢文化部與華視對「附負擔」捐贈是否有共識，文化部長李永得表示，不該全歸咎於附負擔與不公不民，希望華視歸零思考。

立法院教育及文化委員會今天邀文化部長李永得、公廣集團董事長胡元輝就「中華電視公司入主有線電視52台頻道經營績效」進行專題報告，並備質詢。

林宜瑾提問，華視先前因人力不足與基礎設施老舊問題，導致產製流程頻頻出錯，現在文化部與華視是否已有協力改善軟硬體問題。

胡元輝表示，華視今年新聞設備已支出新台幣8000多萬元進行改善，明年還有1.5億元左右的預算規劃，仍在討論中；人力也在逐步擴充以維持新聞品質運作，目前新聞台已陸續新增30多名員工，達到320人。

李永得也承諾，只要華視提出規劃，今、明2年文化部會編列約8000多萬元預算給予支助。

林宜瑾指出，胡元輝先前曾提出華視公共化不徹底問題，政府一直沒給華視「附負擔」捐贈，民股也尚未買回，導致華視「不公不民」。林宜瑾追問，文化部和公廣集團針對「附負擔」捐贈是否有共識，文化部委託華視資產活化建議是否有下文。

李永得表示，他相信有企圖的電視台，對於節目製作、營收結構、財務結構，都得提出根本解決方法，不該歸咎於「附負擔」和「不公不民」，這兩者雖有影響，「但只歸責於這兩樣，那華視的前途堪憂，必須要歸零思考」。

李永得指出，華視資本額16億元，累計虧損30億元，光這樣財務就該重整，且華視一年還有3億7000萬元的不動產收入，坐擁這麼多東西還沒做全盤思考，很難解決問題，希望公視與華視董事會針對華視的根本問題，提出解決辦法。目前公視持有華視85%的股份，若最終董事會評估民股需要政府編列預算購買，他也會和政府爭取。

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胡元輝表示，關於華視的法治定位仍需政府支持，但策略定位部分，如何善用既有資產並發揮效益，是華視的責任。他指出，華視董事會在8月1日就已決議成立3個小組，包含數位轉型、創新創業與資產活化，希望能有所展現。

李永得補充，公視董事會已通過專案小組執行華視資產活化，文化部去年就已公開徵求「華視資產活化之可行建議」的3個方案，已移作華視董事會參考。（編輯：張雅淨）1111012