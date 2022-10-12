守護孩童心臟和偏鄉牙齒 台東2醫師獲醫療奉獻獎

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第32屆醫療奉獻獎個人獎9名得主，有2名在台東。台東馬偕紀念醫院醫師游昌憲是台東縣唯一小兒心臟科醫師，已完成許多兒童開心手術。中中央社記者盧太城台東攝 111年11月12日

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）今年醫療奉獻獎個人獎，有2名台東醫師獲獎。台東馬偕醫院醫師游昌憲是台東唯一小兒心臟科醫師；台東基督教醫院牙科主治醫師王剛毅則深入偏鄉，守護民眾牙齒健康。

台東縣長饒慶鈴昨日傍晚分別前往2間醫院為2名醫師頒發紅榜，並感謝他們願意拋棄高薪留在台東奉獻行醫。

台東縣衛生局發布新聞稿表示，台東馬偕醫院小兒心臟科醫師游昌憲，原是台北馬偕醫院兒科主治醫師，2004年輪調來台東縣2年，期滿準備返回台北馬偕醫院服務，卻因心繫台東縣只有他一個小兒心臟科醫師，擔心如果他離開，台東縣的兒童及青少年怎麼辦。

游昌憲思考半年，決定留下來，轉眼已18年，目前是台東縣唯一小兒心臟科醫師，已完成許多兒童開心手術。他為緩解台東縣夜間、假日兒科診所休診而找不到兒科醫師的困境，設立了24小時兒科急診、兒科重症醫療照護，更推動偏鄉學童心臟篩檢計畫長達18年。

另外，為因應台東縣全國肥胖比率排行榜「名列前茅」與平均壽命全國最短，自2020年開始，與台東縣縣府教育處合作，針對全縣小四學生，辦理「學童高血脂症及高尿酸血症之篩檢計畫」，篩檢兩年下來，發現高血脂學童約占15%，有些嚴重個案也開始藥物治療，日後減少發生早發性心血管疾病。

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自加拿大留學歸來的王剛毅，獲悉台東縣偏鄉學童苦無牙醫的窘境。1999年8月，捨下台大醫學院副教授工作，舉家搬遷至台東縣，在台東基督教醫院服務，解決當時台東基督教醫院3年有牙醫設備卻缺牙醫的困境。

台東基督教醫院表示，王剛毅深入台東縣各偏遠及山地鄉，把牙科治療及保健服務帶進台東縣無醫鄉，巡迴醫療進入校園與部落。對於偏鄉弱勢家庭無健保卡孩童，主動聯絡社工，透過東基醫療貧困基金，爭取社會資源及愛心捐助，為無卡兒醫療解套，近5年已為140名無卡兒看診。（編輯：謝雅竹）1111012