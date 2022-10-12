孕婦防產後大出血 台大醫院攜小黃縮短送血路

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衛福部自民國110年起推動「周產期照護網絡計畫」，12日在台北舉行計畫推動與未來展望記者會，衛福部次長王必勝（前左4）等人出席。中央社記者陳婕翎攝 111年10月12日

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）非都會區孕婦生產仍藏風險，產後大出血令人聞之色變。台大醫院雲林分院就分享，與基層診所、計程車隊合作，過去有產婦診所大出血，計程車協助「送血」，等血時間從3小時約縮至30分鐘。

台語俗諺：「生得過雞酒香；生不過四塊板。」台大醫院雲林分院為提供當地產婦在地化醫療照顧，加入衛福部推動的「周產期照護網絡計畫」，作為計畫當中的地方重點醫院之一，以補助建立高危險妊娠產前轉診機制及新生兒外接團隊，強化周產期照護區域網絡。

衛福部次長王必勝今天在「醫路守護 讓寶貝健康出生」記者會致詞時表示，對新生兒照顧的好與壞，代表一個國家公共衛生及醫療水準，計畫核心思想是在地化，結合重點醫院及基層院所合作，提升高危險妊娠、新生兒加護照護品質及母嬰照護的就醫可近性，甚至提供24小時服務團隊，如給予高危險妊娠適時適當照護。

「周產期照護網絡計畫」執行團隊代表、國衛院兒童醫學及健康研究中心執行秘書長陳美惠介紹，這個計畫有4大執行重點，首先是建立區域周產期照護網絡，依照產婦的健康狀況在合適的醫療院所，由跨領域醫療團隊照顧及生產，定期產檢的基層診所與重點醫院合作，也可處理緊急突發狀況。

第2點是建立高危險妊娠產前轉診機制，為嚴重高血壓、前置胎盤及早產現象的產婦提供完整照顧；第3點為成立新生兒外接團隊，當寶寶出現呼吸窘迫、新生兒抽搐或新生兒敗血症時，會將寶寶轉診至有新生兒專科團隊的醫院，穩定寶寶生命跡象。

陳美惠表示，計畫執行1年多來已有115名高危險妊娠孕產婦，於產前轉診至重點醫院照護及生產；重點醫院也透過新生兒外接團隊，安全轉送221名高危險的新生兒至重點醫院或醫學中心給予後續照護。

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第4點是推動開放醫院模式，部分基層診所受限於人力及設備，無法提供生產業務，開放醫院模式下，孕產婦可就近在診所產檢，生產到設備充足醫院進行，由重點醫院與診所醫師共同提供連續性醫療照護。開放醫院模式已有3家醫院辦理，25名孕產婦在醫院及基層診所醫師共同照護下順利生產。

「周產期照護網絡計畫」110年優先補助8家醫療資源較缺乏縣市醫院辦理，111年增至10家醫院，輔以區域生活圈整合模式，使醫療照護範圍涵蓋至12個縣市，陳美惠說，112年起預計再擴大，將藉由兒童醫療網最上層核心醫院加入，擴大能量及縣市涵蓋率，最終目標是將周產期網絡涵蓋全台。（編輯：陳政偉）1111012