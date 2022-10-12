疫情解封人潮回流 新光三越信義週年慶業績拚逾60億

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（中央社記者曾智怡台北12日電）新光三越信義新天地週年慶20日開跑，新光三越表示，百貨人潮已回到疫情前狀態，民眾生活正常化推升服裝、配飾、彩妝品等需求，加上旅遊風氣竄高，休閒品類商品等挹注下，週年慶業績力拚超越新台幣60億元，較去年成長1%。

COVID-19疫情蔓延3年，新光三越主管表示，7月人潮開始回溫，目前已回復至2019年、疫情前狀態，值得注意的是，人潮回流第一個反應在年輕族群，原因是去年疫情緣故，學生少掉兼職機會，父母也限縮零用錢；今年暑假年輕人開始活絡，接著是小家庭，因兒童疫苗施打率上升，慢慢地客層越來越廣。

新光三越指出，今年女性相關聯商品反應佳，除化妝品類的彩妝品回溫，名品持續發酵，服裝、配飾業績也都已回到疫前水準，主因供貨穩定、消費者外出活動正常化推升需求；從疫情爆發初期，業績便持續攀升的香氛產品，在首波6店週年慶期間，業績更是進一步提升5成，持續看好其表現。

以信義新天地A11為例，對比2019年和現在，香氛品牌即增加5、6個。

另外，由於解封氛圍日益高漲，消費者也會進行旅遊前置準備，看好休閒品類業績表現。新光三越表示，去年信義新天地週年慶業績為60億，與前年持平，今年拚成長1%。

新光三越總經理吳昕陽6日出席南西店週年慶開跑活動表示，今年1至9月業績較去年成長2成，業績、來客數已超越疫情前水準，全年業績有信心再創高，超越原訂目標830億元。（編輯：林淑媛）1111012