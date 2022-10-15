台大與英國聖安德魯斯大學締姊妹校 合作華語教學

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台灣大學與英國聖安德魯斯大學締結姊妹校，雙方將進行交換生、華語教學合作，5日由台大副校長周家蓓（左）代表與聖安德魯斯大學副校長米爾恩（Lorna Milne）（右）在英國完成締約。（台大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年10月15日

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（中央社記者陳至中台北15日電）台灣大學近日與英國聖安德魯斯大學締結姊妹校，雙方將進行交換生、華語教學合作。聖安德魯斯大學每年送15到20名學生來台，台大每年也會推薦一名華語教師到英國任教。

台大今天發出新聞稿指出，本月5日由副校長周家蓓代表，與聖安德魯斯大學副校長米爾恩（Lorna Milne）在英國完成締約，現場有駐英國台北代表處愛丁堡辦事處處長張嘉政，以及聖安德魯斯大學多名行政主管見證。

台大指出，雙方合作源於聖安德魯斯大學中華語文學系創系系主任利大英（Gregory Lee ）對於正體字教學、台灣的中華傳統文化及多元自由環境表達出強烈的認同與推崇，積極表達合作的意願。

雙方締約後，聖安德魯斯大學預計從明年起，每年薦送15到20名大學三年級學生到台大學習正體字華語、中華文化及專業科目；同時，台大將每年薦送一名華語教師至該校任教。

台大副校長周家蓓表示，在教育部「優華語」計畫下，台大合作夥伴校除聖安德魯斯大學外，還包括美國的印第安納大學、哈佛大學、德州大學奧斯汀分校、天普大學，未來預計還要新增康乃爾大學、華盛頓大學（聖路易市）及密西根州立大學，總共會有8所國際名校。

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周家蓓也提到，這次晤談中，雙邊對於雙聯、三聯學位的合作、共同提供教師種子研究基金、研究生互訪實驗室的實習合作、師資培育教學方法相互切磋等議題，都有高度的合作興趣，未來會進一步討論。

根據台大提供的資訊，聖安德魯斯大學成立於1413年，為蘇格蘭地區第一所大學（英國第3所，僅晚於牛津、劍橋），歷史超過600年。校友涵蓋眾多政治、社會、科學、宗教領袖。英國「衛報」近期公布的2023年英國最佳大學排行榜，聖安德魯斯大學榮登榜首。（編輯：李錫璋）1111015