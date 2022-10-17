鳳山醫院動土 陳其邁談長庚從鬼門關前救回重症病患

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因應地方醫療需求，高雄市立鳳山醫院17日上午舉辦BOT二期擴建動土典禮，高雄市長陳其邁（中）出席致詞。中央社記者曾以寧攝 111年10月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄市長陳其邁今天出席委由長庚醫療財團法人經營的鳳山醫院擴建工程動土，談及疫情初期1起COVID-19重症，原有可能成為台灣第2起死亡病例，在林口長庚努力下從鬼門關救回。

因應地方不斷擴大的醫療需求，鳳山醫院上午舉辦BOT二期擴建動土典禮，由陳其邁、長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊、高雄長庚醫院院長王植熙、鳳山醫院院長李建德等人共同持鏟動土。

陳其邁致詞感謝高雄長庚醫院在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫過程中，配合指揮中心度過旗津、高雄港區等幾波社區感染危機，也超前部署病房整備，給高雄、屏東很大的支援。做為過去曾在長庚醫院服務醫師，陳其邁也為此感到驕傲，他也回憶，尤其在疫情當時一天上千、上萬例時，如果沒有長庚醫院的後援「不知道會怎樣。」

陳其邁提及在任職行政院副院長時，疫情剛發生時國內已有白牌計程車司機第1例死亡病例，當時另1起最危險的病例就是送到林口長庚，自己打了一通電話給當時的林口長庚院長程文俊，回報情況非常不好，最後在長庚高超醫術下把病人硬生生從鬼門關前救回來。

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陳其邁說，現在醫院仍每天上演這樣的劇本，讓病患在醫院受到「以病人為本」的最好照顧；隨疫情社區化流感化，醫療量能算充足，也盼在疫情逐步緩降過程，讓市民健康能獲得最大保障。

程文俊會後媒體受訪表示，這名女性確診病患當時已嚴重到心臟衰竭、需要裝葉克膜，更3度心臟停止，經歷3次CPR搶救，以當下情狀危急，很有可能變成國內第2起死亡病例。程文俊說，當時接獲陳其邁來電關切，醫院也回報搶救情況並全力搶救，最後在同仁齊心合力下，病人順利「走著出院」。（編輯：孫承武）1111017