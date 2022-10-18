長榮空姐年曆愛心接力 已捐逾8百萬助弱勢童

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由長榮航空空姐自發拍攝、印製的愛心年曆邁入第12年，已捐助新台幣800萬元幫助偏鄉弱勢孩童。2023年的空姐愛心年曆18日公開，邀大家繼續接力獻愛心。中央社記者汪淑芬攝 111年10月18日

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）由長榮航空空姐自發拍攝、印製的愛心年曆今年邁入第12年，已捐助新台幣800萬元幫助偏鄉弱勢孩童。2023年的空姐愛心年曆今天公開，負責人林佳楓邀大家繼續接力獻愛心。

空姐愛心年曆發起人林佳楓上午率今年及往年曾擔任年曆模特兒的空姐，舉行記者會，介紹2023年的空姐愛心年曆，與以往最大的不同是不只看空姐美麗的笑容，還同時展現13名藝術家嘔心泣血的作品，有壁畫、油畫、陶藝、書法、紙雕、雕塑、花藝美食、氣球創作等，讓整本年曆很有藝術氣息，讓民眾看年曆時也來一場藝術饗宴。

林佳楓說，11年來空姐愛心年曆募得超過800萬元，並捐給偏鄉弱勢孩童，溫暖了這些孩子的心，今年印製成本提高，售價每本310元，比往年漲20元，希望大家繼續支持，讓愛心接力。

曾妤仙連續2年參與拍攝空姐愛心年曆，今年拍攝時已懷孕3個多月。她說，想到仍延續年曆的愛心，就忍著孕吐不適，拍攝過程的確發生吐完再拍的情形，但很高興能做有意義的事，而且還能跟大師的畫作合影，非常難得。

目前懷孕5個多月的劉沛緹說，今年拍攝年曆時，懷孕快3個月，有一點肚子，但不會特別遮掩，一心只想為偏鄉弱勢孩童做點事。

曾獲世界汽球冠軍的宋俊霖今年也應邀為空姐愛心年曆模特兒製作氣球比基尼裝，宋俊霖說，他以前參加國際比賽時就製作過氣球比基尼，這次臨場再加些海洋泡泡點綴，增加效果。

吳芷瑜第1次穿氣球比基尼，她說，感覺很新奇，不一樣的體驗，且非常合身，但也有點擔心氣球會破在身上。（編輯：陳清芳）1111018