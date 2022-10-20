早安世界》台灣旅客11月起赴韓恢復免簽 需先辦妥2年期電子旅行許可

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣旅客11月起赴韓恢復免簽 需先辦妥2年期電子旅行許可

韓國當局19日宣布，台灣、日本、澳門等8個國家和地區的旅客，自11月1日起可恢復免簽入境韓國。韓國觀光公社台北支社提醒，到韓國旅遊仍必須在行前取得K-ETA（電子旅行許可），最遲於出發72小時前提出申請，費用1萬韓元（約新台幣230元），使用效期是兩年，在效期內入境不限次數，每次可停留90天。韓國從10月1日起取消所有入境防疫規定，並開放台灣旅客免簽入境，但先前宣布的這個暫時性措施只實施到10月底。（看完整報導）

傳台美討論聯合生產武器 美國務院：檢視所有選項

日媒引述3名熟悉內情人士指出，美國總統拜登的政府正在考慮一項與台灣聯合生產武器的計畫，目的在於提升美國設計武器的產能、加速移交，以及強化對中國的嚇阻力。消息人士說，台美聯合生產武器已展開初步討論。模式可能是由美國國防公司提供技術、在台灣製造武器，或是在美國運用台製零組件製造武器。美台商會會長韓儒伯證實相關程序已經開始，美國國務院未證實或否認日媒報導，但強調美方正檢視所有選項，確保軍備快速移交給台灣。（看完整報導）

北市萬華槍擊案1員警3民眾中彈 槍手自戕身亡

台北市19日晚間發生槍擊案，不良幫派萬國幫分子邱國隆疑因內鬨，先在萬華區漢口街開槍打傷2人，隨後逃至青山宮挾持人質與警方對峙，過程中有民眾和員警各人人中彈。邱國隆後來讓人質離開，接著自轟2槍身亡。此一槍擊案含行凶者在內共造成1死4傷。（看完整報導）

華爾街日報：台積電考慮日本擴張產能降地緣政治風險

美國「華爾街日報」引述知情人士指出，台積電正考慮在日本擴充產能，並說這是全球晶圓代工龍頭台積電尋求降低地緣政治風險之舉。台積電目前正在日本南部的九州島興建該公司在日本的首座晶圓廠，報導引述知情人士的話說，如果在日本擴張超越當前計畫，台積電將會考慮在九州生產較先進的晶片。（看完整報導）

台幣兌美元匯率跌破32：1 專家估強勢美元年底可望觸頂

美國聯準會高舉鷹派大旗，美元氣勢如虹，引爆亞幣競貶潮，新台幣兌美元匯率19日正式失守32元整數大關，創下近6年新低紀錄。專家分析時空環境的1同2異，指出新台幣近來狂貶，聯準會「暴力升息」致美元獨強是關鍵。專家預料美元指數可能在今年底觸頂，明年第1季陷入盤整，下半年開始回落。（看完整報導）

逾30萬人3劑都打高端 補打不限廠牌、次世代疫苗僅能當追加劑

中央流行疫情指揮中心宣布，接種高端疫苗有出國需求的民眾自19日起開放補打，可選擇莫德納及BNT等mRNA疫苗，但次世代疫苗只能當追加劑使用。估計3劑都接種高端疫苗的人數超過30萬。另一方面，莫德納及BNT的BA.5次世代雙價疫苗文件陸續繳交完畢，預計最快下週緊急使用授權（EUA）審查一旦通過，就會儘速安排進貨時程。（看完整報導）

執行署高雄分署公共藝術涉抄襲將拆除 日本陶藝家在等一聲抱歉

行政執行署高雄分署公共藝術遭疑抄襲日本陶藝家木野智史的陶瓷作品，經專家會議認定「高度相似」，目前已報請拆除作品，也將向廠商求償解約。高雄分署表示，創作者蔡文祥同意拆除作品並退款，對於這件事造成許多困擾跟爭議感到抱歉，希望能盡快讓相關爭議落幕。但木野智史透過家人發表聲明指出，高雄分署雖然認同他所提出的意見，但未說會銷毀作品，且拆除也不能保證不會被拿去別的地方繼續展示或販售。他並說，高雄分署與蔡文祥從未直接向他表達歉意。（看完整報導）

新裝被批貌似日本二戰軍服 中國國貨之光李寧道歉

中國運動服裝製造商李寧最新發表的系列服裝，遭中國網友認為與侵華日軍穿的軍服相似，尤其是帽子的設計，被說是當年日軍軍帽的翻版。李寧19日在官方微博道歉，並澄清飛行帽設計源於中國古代頭盔、戶外防護帽及棉帽，產品更以多種顏色、款式呈現，不過仍有許多網友並不買單。（看完整報導）

蘋果M2版iPad Pro售價漲3000元 入門款iPad 10搭全螢幕

蘋果公司18日深夜無預警在官網發表iPad Pro系列新產品，搭載效能更強的M2晶片，台灣售價新台幣2萬7900元起，比前一代貴3000元；另發表採用全螢幕設計的入門款iPad 10，以及配備A15仿生晶片的Apple TV 4K機上盒。（看完整報導）

Netflix新功能「轉移使用者」打擊共享？官方：可關閉不影響使用

Netflix台灣用戶近期收到通知信，提醒共享帳戶的用戶可開啟「轉移使用者」功能，被認為是打擊共享帳戶新措施。Netflix對此表示，「轉移使用者」是全球同步推出的新功能，用戶若選擇關閉，不會影響原有帳戶使用。（看完整報導）