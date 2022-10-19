蘋果M2版iPad Pro售價漲3千元 入門款iPad 10搭全螢幕

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（中央社記者吳家豪台北19日電）蘋果公司昨天深夜無預警在官網發表iPad Pro系列新產品，搭載效能更強的M2晶片，台灣售價新台幣2萬7900元起，比前一代貴3000元；另發表採用全螢幕設計的入門款iPad 10，以及配備A15仿生晶片的Apple TV 4K機上盒。

市場人士認為，iPad新品推出後有望帶動組裝廠鴻海及仁寶、機殼廠可成、LED廠富采、晶圓代工廠台積電等供應鏈第4季業績。

新的iPad Pro搭載蘋果打造的M2晶片，8核心中央處理器效能比M1晶片提升15%，10核心繪圖處理器效能提升35%，且針對ProRes高品質視訊格式的影片素材轉碼速度可提升3倍。

iPad Pro新品具備Apple Pencil懸浮體驗，讓使用者能以全新方式與螢幕互動。現在Apple Pencil可在距顯示器上方12公釐時被偵測到，方便使用者在標示記號前先預覽，也能夠更精準進行素描或繪畫。

11吋iPad Pro新品台灣售價為2萬7900元起，配備Mini LED（次毫米發光二極體）螢幕的12.9吋iPad Pro售價3萬7900元起，都比前一代貴3000元，將於日後在台灣開放訂購。

新推出的入門款iPad 10取消Home鍵，採用全螢幕設計及10.9吋Liquid Retina顯示器，內建A14仿生晶片，中央處理器效能提升20%，圖形處理速度提升10%；更新的相機包括橫向1200萬像素超廣角前置相機，以及升級的1200萬像素後置相機，並配備USB-C連接埠。新款iPad 10售價1萬4900元起，比前一代貴4000元。

蘋果也宣布iPadOS 16作業系統將於10月24日起提供免費更新，適用於iPad 第5代及後續機型、iPad mini第5代及後續機型、iPad Air第3代及後續機型，以及iPad Pro所有機型。

此外，蘋果還發表Apple TV 4K機上盒，搭載A15仿生晶片，不再需要配置內部散熱風扇，設計更輕巧；並支援HDR10+影像格式，提供更豐富的影像細節和色彩。搭配Siri Remote遙控器的Apple TV 4K售價為4490元起，將於日後在台灣上市。（編輯：楊凱翔）1111019