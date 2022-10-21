北商大與多家企業簽約育才 不同領域互補合作
2022/10/21 17:00（10/21 17:11 更新）
國立台北商業大學21日舉辦「2022 AI人工智慧產學發展論壇」，邀請各界專家學者一同探討AI的發展應用與前景。（北商大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年10月21日
（中央社記者陳至中台北21日電）台北商業大學今天與多家民間企業簽署產學合作意向書，共同培育AI（人工智慧）人才，希望不同領域的廠商能互補合作，讓AI應用到商業、教育、娛樂等各個領域。
北商大今天舉辦「2022 AI人工智慧產學發展論壇」，邀請各領域菁英學者，一同探討AI的發展應用與前景。論壇中並有簽約儀式，北商大與大同世界科技、興誠服務管理、奇雲國際代表簽署意向書，將共同為AI產業貢獻心力。
根據北商大會後發出的新聞稿，校長任立中表示，將人工智慧發展成商業智慧，是北商大未來必走的路，希望能形成典範，幫助台灣商業服務界提升經營效率。
中華民國資訊軟體協會理事長沈柏延表示，台灣的半導體和資通訊設備，在全世界創新科技扮演很重要的力量，學校教育也扮演重要的角色。教學和產業結合，才能讓學校製造出來的人才為產業所用。
今天論壇主題相當多元，包括資訊安全、電腦視覺辨識、元宇宙等主題，邀請多名學者與業界高階主管對話，促成產學間的溝通，一同探討AI等新科技對產業帶來的衝擊與未來發展。（編輯：陳政偉）1111021
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