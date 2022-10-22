基隆威海舊營區拆除 林右昌：將帶動當地商業發展

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台灣港務股份有限公司基隆港務分公司配合基隆軍港西遷計畫，今年初第一階段拆除基隆港東4、5號碼頭上5棟軍方建築物，相隔一條的威海舊營區22日也動工拆除。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年10月22日

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（中央社記者沈如峰基隆22日電）配合基隆軍港西遷計畫，有50多年歷史的131艦隊威海舊營區今天拆除。基隆市長林右昌說，營區基地未來將由相關單位討論，進行全面性開發，將可帶動當地岸廊帶商業發展。

台灣港務股份有限公司基隆港務分公司配合基隆軍港西遷計畫，今年初第1階段拆除基隆港東4、5號碼頭上的5棟軍方建築物，相隔一條的威海舊營區也在今年8月底，由海軍131艦隊舉辦最後巡視及降旗典禮，並陸續搬遷到西岸新營舍。

基隆港務分公司上午在威海舊營區，舉行拆除工程祈福開工典禮，由基隆港務分公司總經理高傳凱、林右昌、立委蔡適應祈福後開拆。

基隆港務分公司表示，基隆港東4、東5軍用碼頭及威海舊營區由海軍131艦隊駐守至今已50餘年，舊的營舍拆除代表一個新的契機到來，未來在西岸新的營區不論是戰備基礎設施或是官兵生活品質都將顯著提升。

基隆港務分公司指出，在東岸部分，舊營區拆遷完成後，東4、東5將進行碼頭整建，同時配合旁邊的內政部警政署基隆港務警察總隊也將遷移他處，相信能創造另一波市、港、軍三贏的合作典範。

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林右昌致詞時說，他留給基隆市的最大資產就是基隆市港東西兩岸2塊珍貴的發展基地。西岸4至6號碼頭未來將開發為西岸會展旅運智慧大樓；東岸則是在軍港西遷後，威海舊營區基地未來將由基隆市政府、財政部國有財產署及相關單位一起討論，進行全面性開發，將可帶動中正路臨港第一排水岸廊帶商業發展。

他指出，這也是驅動基隆再生的關鍵要素，也為基隆城市的長遠發展，安下一顆產業與就業發動的引擎。此外，基隆港務警察總隊預定在民國114年遷移後，從東岸到西岸的「基隆市港再生標竿計畫」就幾近完成，成為基隆未來的最大發展基地。（編輯：方沛清）1111022