金融時報全球EMBA百大評比 中山大學全台唯一入榜

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英國「金融時報」公布2022百大EMBA全球排行，中山大學奪第91名，為全台唯一入榜學校。圖為此次評比調查對象，中山大學EMBA第20屆學生於2019年畢業時合影。中央社記者曾以寧攝 111年10月24日

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）英國「金融時報」公布2022百大EMBA全球排行，全台在南部地區首開辦EMBA的中山大學，學院組成豐富、校友表現獲企業肯定，在排行中奪第91名，為全台唯一入榜學校。

國立中山大學今天新聞稿指出，「金融時報」（Financial Times）百大高階經營管理碩士全球排行榜（Top 100 Executive MBA 2022 Ranking）評比為全球最具權威的EMBA排行榜之一，以畢業3年校友為調查對象，評比標準包括職涯發展（Career Progress）、學院多樣性（School Diversity）及研究和企業社會責任（Research/ESG）等。

其中職涯發展針對學生就讀EMBA前後的變化，如平均薪資和薪資漲幅等進行調查；另外還包括學校師生組成多樣性、學習環境等多項評比。

中山大學指出，此次評比以2019年畢業的中山大學EMBA第20屆學生為調查對象，從就讀前到畢業3年後的薪資成長率為53%，平均年薪為18萬1910美元（約新台幣580萬4047元）；目標達成率（Aims Achieved）為74%，在進榜的亞洲學校中位居第7，顯示豐富多元的課程對學生畢業後職涯發展有顯著且正向的影響。

學院組成多樣性方面，中山管院國際委員比例占68%、國際教師為17%，顯示中山管院致力經營國際化學習環境的成果豐碩，吸引許多優秀國際教師和學生來台。

中山大學EMBA執行長林豪傑提及，中山EMBA於1998年開辦，為全台首開辦於南部地區的EMBA，課程結合全球頂尖管理實務，透過海外研習及移地教學等與當地領導企業與專家進行多向交流，整合學術及產業實務資源，汲取趨勢產業的新管理經營策略，培育具ESG（環境、社會、公司治理）與CSR（企業社會責任）意識和行動力的人才。

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中山大學管理學院院長葉淑娟表示，中山管院屢獲國際知名專業商管榮譽與認證，已多年入榜Eduniversal最佳1000大商學院評比（Business School Ranking），自2019年起更晉升至4片棕櫚葉（4 PALMES OF EXCELLENCE）並蟬聯至今。

2020年則通過國際商管學院促進協會AACSB（Association to Advance Collegiate Schools of Business）第4度認證，國際化程度與教學研究品質備受肯定。身為全台唯一入榜全球百大的EMBA，未來會持續努力，希望明年再創佳績。（編輯：謝雅竹）1111024