星宇首架A350預定29日抵台 頭等艙台北旅展開箱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

星宇航空首架A350客機預定29日下午由董事長張國煒親自駕駛飛抵台灣，最特別的是僅有4個座位的頭等艙。（取自星宇航空臉書）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北25日電）星宇航空首架A350客機預定29日下午由董事長張國煒親自駕駛飛抵台灣，星宇A350客機最特別的是僅有4個座位的頭等艙，至於設備有多豪華，將在11月4日的ITF台北國際旅展公開。

星宇航空公關長聶國維今天接受中央社記者訪問表示，星宇航空的首架A350-900客機，預定29日下午飛抵桃園國際機場，張國煒已赴法國親自做交機前的檢查，並將駕機回台灣。

星宇航空目前已確定共將引進18架A350客機，包括：10架A350-900及8架A350-1000，將用來飛航歐美等越洋航線。

星宇航空在9月興櫃記者會時對外表示，明年4月將開航洛杉磯航線。

星宇航空的A350飛機共有4個艙等，並設有已較罕見的頭等艙，只有4個座位，至於頭等艙座位有多豪華，星宇航空最高機密，將在11月4日登場的2022 ITF台北國際旅展對外公開。

聶國維說，星宇的A350是最新一代機型，旅展不只展示頭等艙，包括商務艙、豪華經濟艙及經濟艙的座椅及相關設備也會一併展示。

聶國維說，除了洛杉磯外，明年也計劃飛舊金山，美東航線預計2024年才會開航。

星宇航空引進的單走道飛機A321neo共13架，預定今年全部到位；廣體客機部分，8架A330neo今年交4架，明年再交4架；A350今年交2架，其餘16架在未來2到3年交付，屆時星宇航空機隊規模將達39架。（編輯：張雅淨）1111025