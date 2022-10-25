國語日報工會不滿減薪 盼教育部出手整頓

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（中央社記者陳至中台北25日電）國語日報工會今天到教育部陳情，不滿董事會減薪、資遣資深員工，使員工權益受損，呼籲教育部出手整頓。教育部表示，已發函請社方積極溝通協調。

教育部認定國語日報社屬政府捐助的財團法人，國語日報社不服，雙方曾纏訟多年。國語日報工會不滿現任董事長孫慶國使員工權益受損，今天到教育部陳情。

國語日報工會代理理事長王福鈞表示，孫慶國擔任董事長並兼任社長，出現安插私人、未依獎懲升遷程序等爭議，使內部治理紊亂。近期更以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為由，資遣資深員工、扣減員工薪資，並拒絕與工會協商。

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教育部終身教育司專門委員魏仕哲表示，今年4月已去函提醒，薪資攸關員工生計，保障員工的權益是國語日報社最基本的責任，請社內積極溝通協調，除了維持社務運作，也不要損害員工權益與信任。

國語日報董事長孫慶國今天稍晚接受媒體聯訪表示，經營一家報社不容易，國語日報長期虧損，去年虧損新台幣6500萬元，今年狀況已有和緩，目前虧損為2300萬元。他尊重工會說話權，但強調，他是依照董事會授權與規定辦理。（編輯：張雅淨）1111025