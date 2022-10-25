全支付會員突破200萬 擴大通路合作拚以量換現

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（中央社記者曾智怡台北25日電）邁入後疫情時代，非現金支付成趨勢，全聯「全支付」上線52天，會員人數突破200萬，全支付總經理游金榮表示，團隊正積極開發與更多通路的合作，增加消費者黏著度，讓「服務」的價值取代「補貼」的競爭，達成「以量換現」。

金管會公布統計數據顯示，原定2023年非現金支付新台幣6兆元計畫，可望於今年提前達標，截至8月，電子支付會員人數達到1800萬人，各縣市政府積極推動「無現金社會」，加速目標的達成。

全支付今天透過新聞稿宣布，會員人數超出預期成長，正式上線後的第52天（22日），會員人數突破200萬。

全支付總經理游金榮表示，團隊正積極開發與通路間的合作，增加消費者使用的黏著度，如何以量換現，創造消費者、金融機構、合作通路三方互贏的科技平台，讓「服務」的價值取代「補貼」的競爭，提供更好的使用體驗，將是全支付下一階段的目標。

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全支付指出，日前已開通台北市政府智慧支付平台 pay.taipei 官網及台北通APP帳單查詢，消費者可選擇全支付進行繳費；全支付也不斷整合各縣市政府繳費項目，如水、電、瓦斯、電信、停車費、交通罰鍰、學雜費、醫療、繳稅等，未來也將提供居家生活一站式服務、擴大交通場域服務項目，朝向活絡三方的生態邁進。

為歡慶200萬會員目標達陣，10月28日至12月1日搶搭全聯週年慶熱潮，全支付與40多家品牌合作優惠券，每逢週末，只要在全聯使用全支付付款，單筆消費滿千即贈1000福利點，最高享10%回饋。（編輯：趙蔚蘭）1111025