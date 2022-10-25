更多編輯台推薦新聞：
確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

聽奧保齡球 謝盛福、陳建豪男子雙人賽摘金
運動

聽奧保齡球 謝盛福、陳建豪男子雙人賽摘金

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍
運動

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍

蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任
國際

蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭國會議員訪立院 用國家慘痛經驗籲世人團結抗獨裁
首頁 / 生活

全支付會員突破200萬 擴大通路合作拚以量換現

2022/10/25 17:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北25日電）邁入後疫情時代，非現金支付成趨勢，全聯「全支付」上線52天，會員人數突破200萬，全支付總經理游金榮表示，團隊正積極開發與更多通路的合作，增加消費者黏著度，讓「服務」的價值取代「補貼」的競爭，達成「以量換現」。

金管會公布統計數據顯示，原定2023年非現金支付新台幣6兆元計畫，可望於今年提前達標，截至8月，電子支付會員人數達到1800萬人，各縣市政府積極推動「無現金社會」，加速目標的達成。

全支付今天透過新聞稿宣布，會員人數超出預期成長，正式上線後的第52天（22日），會員人數突破200萬。

全支付總經理游金榮表示，團隊正積極開發與通路間的合作，增加消費者使用的黏著度，如何以量換現，創造消費者、金融機構、合作通路三方互贏的科技平台，讓「服務」的價值取代「補貼」的競爭，提供更好的使用體驗，將是全支付下一階段的目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

全支付指出，日前已開通台北市政府智慧支付平台 pay.taipei 官網及台北通APP帳單查詢，消費者可選擇全支付進行繳費；全支付也不斷整合各縣市政府繳費項目，如水、電、瓦斯、電信、停車費、交通罰鍰、學雜費、醫療、繳稅等，未來也將提供居家生活一站式服務、擴大交通場域服務項目，朝向活絡三方的生態邁進。

為歡慶200萬會員目標達陣，10月28日至12月1日搶搭全聯週年慶熱潮，全支付與40多家品牌合作優惠券，每逢週末，只要在全聯使用全支付付款，單筆消費滿千即贈1000福利點，最高享10%回饋。（編輯：趙蔚蘭）1111025

游金榮
中秋連假效應發威 全支付上線10天會員破百萬 全支付攜手好好證券 明年首季試辦電支買基金
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族