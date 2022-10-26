立委憂漁電共生侵特農區 高市府：請示中央辦理

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市海洋局收到多件漁電共生申請案，立委質疑室內型漁電共生恐入侵特定農業區。高雄市海洋局今天表示，目前都還在申請階段，市府已請示中央，將待中央指示後遵循辦理。

高雄市海洋局收到多件漁電共生申請案，集中在美濃等地區，原本種植水稻的特農區，業者申請興建架設光電板，且多半養殖澳洲螯蝦。時代力量立委邱顯智今天在立院質詢時質疑室內型漁電共生恐入侵特農區，建議修法防弊。

高雄市海洋局今天接受中央社記者訪問表示，有關特定農業區申設漁電共生室內屋頂型案場，市府依循中央所訂申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法相關規定辦理，如中央主管機關經審慎通盤考量調整推動政策方向，高雄市將遵循辦理。

海洋局指出，確實收到業者在美濃等地區的漁電共生申請案，但目前都還在申請階段，市府已函文請示中央，待中央回函指示辦理，一切均遵循中央規定。

行政院農業委員會主委陳吉仲今天在立院答詢時說，可以保證特農區不會有這樣的事發生，關於室內型也規定檢附環境檢核，修法部分須跨部會討論。

邱顯智也要求經濟部針對環境檢核訂定法規，讓法官處理主管機關與民眾的衝突時於法有據。經濟部長王美花說，環境檢核已設置公告專區，訂定法規部分將再做審視。（編輯：謝雅竹）1111026