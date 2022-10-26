更多編輯台推薦新聞：
專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢
生活

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢

烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗
政治

烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

立委憂漁電共生侵特農區 高市府：請示中央辦理

2022/10/26 15:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市海洋局收到多件漁電共生申請案，立委質疑室內型漁電共生恐入侵特定農業區。高雄市海洋局今天表示，目前都還在申請階段，市府已請示中央，將待中央指示後遵循辦理。

高雄市海洋局收到多件漁電共生申請案，集中在美濃等地區，原本種植水稻的特農區，業者申請興建架設光電板，且多半養殖澳洲螯蝦。時代力量立委邱顯智今天在立院質詢時質疑室內型漁電共生恐入侵特農區，建議修法防弊。

高雄市海洋局今天接受中央社記者訪問表示，有關特定農業區申設漁電共生室內屋頂型案場，市府依循中央所訂申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法相關規定辦理，如中央主管機關經審慎通盤考量調整推動政策方向，高雄市將遵循辦理。

海洋局指出，確實收到業者在美濃等地區的漁電共生申請案，但目前都還在申請階段，市府已函文請示中央，待中央回函指示辦理，一切均遵循中央規定。

行政院農業委員會主委陳吉仲今天在立院答詢時說，可以保證特農區不會有這樣的事發生，關於室內型也規定檢附環境檢核，修法部分須跨部會討論。

邱顯智也要求經濟部針對環境檢核訂定法規，讓法官處理主管機關與民眾的衝突時於法有據。經濟部長王美花說，環境檢核已設置公告專區，訂定法規部分將再做審視。（編輯：謝雅竹）1111026

邱顯智
立委憂室內型漁電共生入侵特農區 陳吉仲允不會 中共20大習家軍大獲全勝 朝野立委料對台將越趨強硬
王美花
經長：台灣半導體具不可替代角色 籲要有信心 台灣歐盟商機龐大 龔明鑫呼籲啟動BIA協商
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族