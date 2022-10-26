次世代疫苗不良反應增1死 80歲男有慢性病史

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北26日電）莫德納次世代雙價疫苗9月24日開打，指揮中心今天公布疫苗接種後不良事件通報，新增1例接種莫德納次世代疫苗後死亡個案為8旬男性、有高血壓等病史，因果待釐清。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，接種疫苗是預防重症、死亡的方法之一，但民眾擔心不良事件，根據中央流行疫情指揮中心最新疫苗接種後不良事件通報，10月25日新增1例莫德納次世代疫苗接種後發生死亡不良事件。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中說明，1名80多歲男性本身有冠心症、高血壓等病史，9月28日接種莫德納次世代疫苗作為第4劑，2天後出現右下肢疼痛、胸痛等症狀到急診就醫，但因心電圖沒有明顯異常，之後就返家。

個案在10月2日因為又出現發燒、咳痰、呼吸困難等症狀到急診就醫，檢查顯示有肺炎、急性呼吸衰竭，插管送到加護病房，診斷為敗血性休克疑似心肌梗塞，在醫院救治期間，不幸於10月17日死亡，死亡為心臟衰竭合併心室及心房顫動、呼吸衰竭、敗血症、腎臟衰竭。

此外，台大公衛學者陳秀熙認為民眾若未接種次世代疫苗，明年1月中重症將大增，因此也建議縮短康復者接種追加劑時間。指揮中心指揮官王必勝說，主要還是希望民眾能盡快接種疫苗，提升保護力，至於接種間隔都是由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決定，會把各界建議轉達給委員。

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指揮中心統計，昨天莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗共接種2624人，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率42.8%、第2劑15.1%。莫德納次世代疫苗昨天接種4萬1132人次。

昨天COVID-19疫苗接種4萬8803人次，截至目前累計接種6323萬35人次；接種人口涵蓋率第1劑93.8%、第2劑88%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率73.8%，第2次追加劑接種率14.8%（65歲以上接種率41.7%）。（編輯：張芷瑄）1111026