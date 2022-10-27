颱風奈格生成 曾文水庫蓄水量偏低待挹注

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）中央氣象局今天發布颱風奈格生成訊息，由於曾文水庫目前蓄水量與往年同期相較仍偏低，南區水資源局期待颱風帶來雨量挹注，也已針對轄內水利設施進行安檢，做好防汛整備。

經濟部水利署南區水資源局下午發布新聞稿指出，水利署長賴建信上午召開防汛整備視訊會議，要求各所屬機關做好防汛整備，南水局已針對所轄水利設施結構物、水工機械、監測警報系統及備援電力等，逐項進行安全檢查及測試工作，放水廣播系統也已完成測試，確認運作正常。

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南水局指出，因應颱風可能造成水源濁度升高，已盤點轄內伏流及地下水源等備援系統，並建立區域供水協調應變機制，通知台灣自來水公司維持清水及配水池高水位操作，以穩定供水。

南水局表示，轄管的曾文水庫、牡丹水庫及阿公店水庫，今日有效蓄水量分別為約2億1135萬立方公尺（蓄水率41.48%）、2165萬立方公尺（蓄水率81.63%）及1709萬立方公尺；曾文水庫及牡丹水庫仍有蓄洪空間，將在水庫安全前提下，全力蓄水，並以蓄滿為目標。（編輯：陳仁華）1111027