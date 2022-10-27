國際技能競賽 台灣已奪3金11銀4銅14優勝

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（中央社記者張雄風台北27日電）勞動部今天表示，2022國際技能競賽台灣代表隊已奪下3金、11銀、4銅、14優勝的佳績；目前仍有12個職類陸續開賽中，盼全民一起為國手們加油打氣。

勞動部勞動力發展署晚間發布新聞稿表示，國際技能競賽台灣代表隊屢傳捷報，截至26日止，已完賽的38項職類國手，總計奪下3金、11銀、4銅、14優勝，尤其由勞動部次長王尚志率團前往法國波爾多參賽的數位建設BIM等5項職類，全數獲獎拿下3銀2優勝的佳績。

發展署進一步舉例，在法國波爾多參賽的數位建設BIM國手李侑學、健康照護國手黃帟紳、粉刷技術與乾牆系統國手陳冠宇摘銀，機器人國手張皓鈞和林義峰及CAD機械設計製圖國手張仁杰則獲得優勝；芬蘭赫爾辛基參賽的美容職類國手陳雅渝、服裝創作國手慕芷瑄奮力摘銀，花藝國手張可銘獲得優勝。

陳雅渝認為，回首這些年的訓練，她學到的不只是專業技能，還有與人溝通的技巧，以及擁有面對挫折打擊後走下去的勇氣；過去語言對她是一種障礙，但經過這幾天競賽，她覺得愈來愈突破自己與外國人溝通的障礙，甚至愈來愈享受競賽過程，看著所服務的客人滿意的笑容，她也覺得非常開心。

值得一提的是，在法國舉辦的數位建設BIM職類，是台灣首次參賽，完全沒有參賽經驗仍奪下銀牌。李侑學謙虛地說，自己能夠在這項職類初次參賽就站上世界舞台，除了榮幸，覺得一切都是意外。

李侑學談到摘銀秘訣就是始終保持平靜的心情，不會緊張焦慮。他也希望能把自己的經歷與經驗傳承下去，並且把這次的不足補強回來。

除了李侑學外，這屆首派國手參賽就奪牌的，還有13日在盧森堡參賽的機器人系統整合、韓國的行動應用開發及網路安全職類，都是初次參賽就奪得銀牌佳績

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張皓鈞說，疫情影響競賽延期一年，接著原訂在上海舉辦又突然於5月底前取消，最後確定改到法國比賽，這中間兩年的訓練非常漫長，讓他漸漸迷失方向；到了競賽前幾個月，曾一度受不了心理壓力，差點就放棄，最後仍決定回到賽場面對，努力到最後一刻，終於找回了自己。

勞動部表示，2022國際技能競賽台灣代表隊持續發光發熱，尚有12個職類陸續開賽中，賽事相關訊息，可至技能競賽活動官網瀏覽。（編輯：管中維）1111027