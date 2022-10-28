台大新校長：竹北校區發展生醫、雲林做永續科技

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（中央社記者陳至中台北28日電）台灣大學日前選出陳文章為新校長，預計明年1月上任。他今天表示，對台大各校區有不同規劃，竹北校區將打造為碳中和及生醫園區，雲林校區則著重永續科技和高齡長照。

台灣大學校長遴選委員會日前選出現任工學院長陳文章為第13任校長，預計民國112年1月8日上任，他今天下午首度召開記者會，說明治校理念和執行策略。

陳文章提到，他對各個校區有不同的規劃，包括公館校區（水源校區）要打造為電動公共載具示範基地；徐州路原來的法學院、社會科學院所在地，未來將成為終身學習基地。

竹北校區的台大醫院新竹分院，陳文章期許未來成為「醫學中心」，並發展碳中和研究；雲林位處中部，是台灣的「風能」故鄉，將著重發展永續科技、智慧機械人才培育，並兼顧高齡長照。

陳文章表示，未來在竹北、雲林校區都會設立行政服務中心，加強跟地方產業結合，並推動校區逐步的建設時程。

陳文章主張面對未來產業變化，教育應再革新，他期望在校長任內，讓各系招生更有彈性、鬆綁128學分的畢業門檻，爭取逐年增加申請入學、繁星推薦、希望入學比例，強化弱勢生的照顧措施。

陳文章也希望擴大「校學士」、「院學士」制度，培養跨領域、自主學習的人才。並透過獨立的校務研究發展辦公室，持續分析學生學習、就業趨勢，並邀請海內外學者擔任諮詢委員，提出至少4年的校務規劃。

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陳文章也提到，台灣目前已有「國立台灣大學系統」、「台灣聯合大學系統」等，可與歐美大學聯盟對接，以國際大學或中學聯盟的方式拓展合作，提供雙聯學位、師生互訪等。

陳文章認為，台大的使命是培育領袖人才、促進世界文明、貢獻國家社會。新時代來臨要有新的作法，包括數位化、智慧化、永續化、資源化、少子化，台大必須持續改變，才能面對新時代和新科技的挑戰。（編輯：陳政偉）1111028