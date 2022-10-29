皮膚科醫師徐登芳致力蟲膠唱片保存 獲東元獎肯定

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新竹湖口鄭聯合診所皮膚科醫師徐登芳（中）多年來致力蟲膠唱片保存和研究，獲東元獎人文類聲音保存和聲音藝術獎肯定，29日親自出席受獎。中央社記者陳至中攝 111年10月29日

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（中央社記者陳至中台北29日電）皮膚科醫師徐登芳多年來致力收集蟲膠唱片（78轉唱片），保存台灣的老聲音，並無償提供台灣大學圖書館數位典藏，完成27萬字的研究成果，今天獲得東元獎人文類獎的肯定。

第29屆東元獎今天在台北舉辦頒獎典禮，共有7名得獎人，包括科技類5人、人文類2人。這一屆人文獎項著重對視覺霸權的反省，表彰聲音研究和聽覺歷史領域，由新竹湖口鄭聯合診所皮膚科醫師徐登芳、台北藝術大學新媒體藝術系副教授王福瑞兩人獲獎。

徐登芳從醫之餘，抱著「買回兒時音樂記憶」的心願開始收集黑膠唱片，當時都是一大疊、一大疊地買，偶爾發現夾著1、2張只能用留聲機播放的蟲膠唱片，只能先擱著，一直到2001年才從網路拍賣中買到人生第1台留聲機，從此開啟大量蒐集蟲膠唱片的生涯。

徐登芳在忙碌的工作中，努力整理台灣百年來與聲音有關的歷史，完成27萬字的研究成果，並無償提供3712張蟲膠唱片給台大圖書館數位典藏，全力支援學術研究。評審肯定他豐富的收藏和研究精神，對社會重新認識日治時期歷史及台灣、東南亞區域互動，貢獻卓著。

徐登芳今天領獎後發表感言，謙虛地說蟲膠收集和研究「也著神，也著人，也要己」，需要天助、自助、人助，過程中有許多同好、先進專家學者指導，以及資深歌手們的口述分享，和家人默默的支持。希望藉由東元獎，讓台灣更多人重視聲音資產的保存。

另一名人文類得主王福瑞，是台灣聲音藝術創作的先鋒，30多年來持續探索聲音的可能性，將實驗音樂與當代藝術結合，培育出許多優秀的人才。

王福瑞在得獎感言中分享，不像以視覺為主的藝術，大眾比較容易看得懂。聲音創作是一條寂寞的路，但近年台灣相關展演活動已越來越蓬勃，今天獲頒東元獎，也是對這個領域的肯定。

科技類得主包括台灣大學醫學院小兒科特聘教授黃立民，表彰在他和團隊的努力下，今年5月讓腸病毒71型疫苗3期臨床試驗成功，證明台灣是有能力研發疫苗的國家。

黃立民表示，腸病毒71型是亞洲週期性爆發的病症，歐美藥廠沒有興趣，台灣雖很早起步研發疫苗，但因經費等問題，讓中國3家廠商搶先做出，錯失先機。然而，中國的疫苗是從6個月大嬰兒開始施打且不外銷，台灣開發的疫苗則可從2個月開始打，具備外銷潛力。

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另外幾名得主包括台大電機系特聘教授劉致為、國家實驗研究院院長林法正、台大機械系特聘教授陳亮嘉、工業技術研究院材料與化工所長李宗銘等。

東元科技文教基金會董事長郭瑞嵩表示，受到通貨膨脹、地域衝突、COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情、氣候變遷等影響，台灣現處於「不安的時代」，期許藉由東元獎得主的專長，讓台灣能度過種種困難。（編輯：陳政偉）1111029