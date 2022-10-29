見證「甘露水」入藏國美館 李永得：將成鎮山之寶

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（中央社記者蘇木春台中29日電）國立台灣美術館今天舉辦台灣前輩藝術家黃土水雕塑作品「甘露水」入藏見證典禮，文化部長李永得到場表示，甘露水是國寶，入藏國美館將成為「鎮山之寶」，讓所有民眾都能觀賞。

國美館今天說明，日治時期台灣雕塑家黃土水，1921年入選第3回「帝國美術展覽會」的作品「甘露水」，1958年遭受遺棄，幸經醫師張鴻標拾回保管，直到2021年張鴻標的後代信任政府，還給國家。

甘露水經修復後，歷經北師美術館、高雄市立美術館巡展，今年9月22日入藏國美館，館方今天舉辦入藏見證典禮，李永得、保存者張鴻標的家屬、黃土水家屬與國家文化藝術基金會董事長林曼麗、台灣美術史家謝里法、立委黃國書等人皆出席。

李永得致詞時表示，在台灣藝術史今天也是值得記載的里程碑，甘露水有很多的故事，要感謝張鴻標與家屬過去幾十年妥善保存，林曼麗所率領的團隊鍥而不捨，讓甘露水重現江湖。

李永得說，甘露水是國寶，入藏國美館將成為「鎮山之寶」並設常設展，讓所有的民眾都能夠觀賞，甘露水1921年入選帝國美展，到2021年重現剛好100年，透過很多人的努力與機運，加上總統蔡英文推動「重建台灣藝術史計畫」也起很大的功能。

提到重建台灣藝術史計畫，李永得指出，政府重視本土藝術家，從本土主體性來論述藝術作品與藝術家，也讓很多藝術家與收藏家願意把藝術品捐給國美館，國美館希望典藏完整前輩藝術家的作品，當然對當代、現代的藝術家作品也會顧及。

李永得說，文化部已成立文化發展基金，不只公共藝術也將支持視覺藝術，包括工藝與美術作品，明年1月將正式啟動，對當代、現代藝術作品將有相當幫助。

國美館館長廖仁義表示，甘露水入藏後將延伸研究、展覽與教育推廣工作，並推動黃土水各項研究，明年3月將推出黃土水大型展覽，主軸為「黃土水藝術生命的復活」。

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廖仁義說，未來將以黃土水為標準，繼續擴充整理國美館的典藏經典，希望能夠延伸到所有在台灣美術史上，曾經以他們的才華證明台灣人創造力的偉大藝術家。

國美館說明，「甘露水」規劃展示於美術館大廳入口右側，並特別為它設計獨立的展示空間，美術館大廳的另一側，也是黃土水的作品「水牛群像」這2件經典作品共同展示於國美館大廳，既是對於黃土水的推崇，也宣告國美館致力於推動「重建台灣藝術史計畫」的決心。（編輯：郭諭儒）1111029

台灣前輩藝術家黃土水雕塑作品「甘露水」經修復後，歷經北師美術館、高雄市立美術館巡展，今年9月入藏國美館，館方29日舉辦入藏見證典禮，未來規畫在美術館大廳入口右側呈現，並特別為它設計獨立展示空間。中央社記者蘇木春攝 111年10月29日

文化部長李永得（圖）29日出席國立台灣美術館舉辦藝術家黃土水雕塑作品「甘露水」入藏見證典禮，致詞指出「甘露水」是國寶，入藏國美館將成為「鎮山之寶」並設常設展，讓所有民眾都能夠觀賞。中央社記者蘇木春攝 111年10月29日