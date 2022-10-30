宜花雨不停 蘇花路廊不排除封閉籲提前北返

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）氣象局預報宜蘭、花蓮山區有超大豪雨發生機率，公路總局考量近期蘇花山區道路邊坡土壤已飽含水量，致災風險潛勢升高，不排除蘇花路廊預警性道路封閉，呼籲用路人提前北返。

受奈格颱風外圍環流及東北季風共伴效應作用影響，中央氣象局今天發布豪雨特報，宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭、花蓮地區等有局部大雨發生，注意坍方、落石及溪水暴漲。

公路總局第四區養護工程處發布訊息表示，南澳工務今天已預先在蘇花路廊沿線進駐搶災機具及警戒人員，入夜後至11月1日共伴效應將有明顯雨勢，並可能有強降雨發生。考量近期蘇花山區道路持續降雨，邊坡土壤已飽含水量，致災風險潛勢升高，必要時不排除針對蘇花路廊實施預警性道路封閉。

今天正逢週休假日，截至上午10時北返車輛為805輛，預估今天北返車輛還有約5300輛，呼籲用路人提前北返，夜間盡量避免進入山區道路。

公路總局呼籲用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。（編輯：黃世雅）1111030