台鐵善化電車線斷落恢復雙線通行 影響逾2萬人次

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台鐵隆田到善化間29日發生電車線斷落導致路線不通，初步調查善化光文陸橋一塊水泥塊掉落打到電車線的主吊線，導致主吊線受損後下垂，列車經過就將電車線扯斷。圖紅框處為掉落軌道裂成多段的水泥塊。（台鐵局提供）

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）台鐵隆田到善化間昨天下午1時5分發生電車線斷落事故，昨晚先搶通東正線，今天上午搶通西正線，恢復雙線通行，台鐵統計，超過2萬人次受影響。

台鐵今天上午發布新聞稿，這起事故地點在善化站北邊，造成5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺。

台鐵指出，昨晚9時隆田到善化間東正線先搶通，隆田-善化-新市間採單線雙向通行，西正線今天上午10時搶通，隆田-善化-新市間恢復雙線通車。

台鐵統計，截至今天上午8時，這次事故受影響列車有101列次、旅客2萬840人次。

台鐵表示，根據目前規定，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內至各車站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次。

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台鐵指出，未指定班次的對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，台鐵深致歉意。

台鐵昨晚曾表示，初步調查這起事故是善化的光文陸橋有一塊長1.1公尺、寬18公分的水泥塊掉落，打到電車線的主吊線，導致主吊線因受損後下垂。（編輯：張雅淨）1111030