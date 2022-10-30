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韓國梨泰院踩踏釀百死 侯友宜：耶誕城活動安全最重要

2022/10/30 11:19（10/30 11:27 更新）
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（中央社記者王鴻國新北30日電）韓國梨泰院發生踩踏事件造成嚴重傷亡，新北市長侯友宜今天表示，新北歡樂耶誕城活動的舉辦，安全最重要， 市府一定會守護市民到歡樂耶誕城的安全。

國民黨新北市長參選人侯友宜今天出席五股競選總部成立大會時接受媒體聯訪，他首先強調從五股垃圾山到夏綠地，興建五股公有市場及運動中心，五股正不斷成長，蛻變更優質宜居環境。

媒體詢及韓國梨泰院發生踩踏事件造成嚴重傷亡，而參加人數也很多的新北耶誕城活動要如何維護安全？侯友宜表示，在活動舉辦的過程當中，沒有安全就沒有一切，安全最重要。

他表示，每次耶誕城活動舉辦過程當中，他都會緊盯安全的大小步驟，從警力的分布來如何把安全做到位，包括交通疏導及沿路過程，市府一定會守護市民到歡樂耶誕城的安全。

此外，侯友宜也針對是否會和前高雄市長韓國瑜同台的問題表示，會按選舉辦公室規劃的行程安排，大家努力好好分工合作。（編輯：張銘坤）1111030

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