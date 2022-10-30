雙北基宜花防豪雨大雨 宜蘭大同累積雨量282毫米

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局今天更新豪雨特報，宜蘭山區防大豪雨，新北山區留意可能有豪雨發生；截至上午10時，累積雨量以宜蘭縣大同鄉282毫米最多。

中央氣象局上午更新豪雨特報，東北季風及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市山區有局部大雨或豪雨發生；基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生，注意坍方、落石及溪水暴漲。

大豪雨地區為宜蘭縣；豪雨地區為新北市；大雨地區為基隆市、台北市、花蓮縣。

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根據氣象局網站，今天截至上午10時，累積雨量以宜蘭縣大同鄉282毫米最多；累積雨量前10名中有6處位於宜蘭，另外包含基隆、新北。基隆累積雨量以七堵區132毫米最多，新北則是平溪區124毫米最多。

氣象局並發布陸上強風特報，東北季風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：張雅淨）1111030

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）