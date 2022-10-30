雙北基宜花防豪雨大雨 宜蘭大同累積雨量282毫米
2022/10/30 10:43（10/30 11:31 更新）
圖為30日北市大直美堤河濱公園電器盃節能公益路跑參賽者清晨在雨中跑步。中央社記者徐肇昌攝 111年10月30日
（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局今天更新豪雨特報，宜蘭山區防大豪雨，新北山區留意可能有豪雨發生；截至上午10時，累積雨量以宜蘭縣大同鄉282毫米最多。
中央氣象局上午更新豪雨特報，東北季風及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市山區有局部大雨或豪雨發生；基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生，注意坍方、落石及溪水暴漲。
大豪雨地區為宜蘭縣；豪雨地區為新北市；大雨地區為基隆市、台北市、花蓮縣。
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根據氣象局網站，今天截至上午10時，累積雨量以宜蘭縣大同鄉282毫米最多；累積雨量前10名中有6處位於宜蘭，另外包含基隆、新北。基隆累積雨量以七堵區132毫米最多，新北則是平溪區124毫米最多。
氣象局並發布陸上強風特報，東北季風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：張雅淨）1111030
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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