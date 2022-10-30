宜蘭2天累積雨量544毫米 吳德榮：防劇烈降雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北30日電）根據氣象局網站，昨天至今累積雨量以宜蘭縣西帽山544毫米最多。氣象專家吳德榮表示，今天至11月2日持續受東北季風及奈格颱風外圍環流「共伴效應」影響，北部、東半部持續防劇烈降雨。

中央氣象局今天發布豪雨特報，東北季風影響，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆、新北、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生，注意坍方、落石及溪水暴漲。

根據氣象局網站，自29日零時至今天上午8時，累積雨量以宜蘭縣南澳鄉西帽山544毫米最多；累積雨量前10名有9處都位於宜蘭，其中1處在新北市平溪區達202毫米。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，輕颱奈格通過呂宋島後將逐漸轉北，轉向位置再往西修，之後的行徑仍有「不確定性」，但已幾無發布「颱風警報」的機會；受其外圍環流與東北季風的「共伴效應」，迎風面的「劇烈降雨」，才是最大的威脅，應嚴加防範。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至11月2日持續受東北季風及奈格颱風外圍環流的「共伴效應」影響，迎風面北部、東半部繼續有「劇烈降雨」的機會；發生的位置與前2波（「颱風尼莎」及熱帶低壓與東北季風的「共伴效應」）高度重疊，應防範「致災性」的大量降雨。

吳德榮提醒，沿海地區亦應注意較強陣風。今晚起至明天中南部亦轉為有局部雨，山區有局部較大雨勢；11月3至5日奈格減弱遠離，受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，局部地區仍有較大雨勢；中南部大都多雲時晴，期間偶爾雲量增多、有局部短暫雨。（編輯：張銘坤）1111030