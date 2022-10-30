共伴效應晚起增強 北東須防局部豪大雨

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圖為北市28日晚間有間歇雨勢，五分埔商圈有民眾未帶傘具，以衣物遮頭擋雨。中央社記者張新偉攝 111年10月28日

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（中央社台北30日電）中央氣象局表示，今天白天東北季風影響，迎風面水氣偏多，東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北及花東地區有局部短暫陣雨，大台北山區及花蓮地區有局部大雨發生機率，其他地區為多雲到晴。

今晚起颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部及東北部天氣將稍轉涼；北部、東半部地區及恆春半島降雨更加明顯，並有局部大雨，宜、花地區則有局部豪雨發生的機率，而南部地區及中部山區雲量增多，也將有局部短暫陣雨。

氣溫方面，北台灣天氣濕涼，其他地區早晚偏涼，清晨各地低溫約攝氏21至24度，預測桃園以北及宜蘭高溫約23、24度，其他地區高溫仍有26到31度，中南部白天溫暖微熱，日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請留意氣溫的變化，適時增減衣物。

東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊作業或活動請特別注意安全。

第22號輕度颱風「奈格」，30日凌晨2時中心位於鵝鑾鼻南方730公里之處，向西移動，今日清晨通過菲律賓後將進入南海再逐漸北轉，請留意氣象局對此颱風的最新預報。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；詳查https://airtw.epa.gov.tw。（編輯：張銘坤）1111030

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）