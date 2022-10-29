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颱風奈格路徑持續往西修 30日晚起留意降雨

2022/10/29 18:46
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（中央社記者余曉涵台北29日電）中央氣象局表示，根據最新預報，颱風奈格路徑再度往西修正，發布海警機率低，但明晚起要留意颱風外圍環流與東北季風共伴效應帶來的降雨。

根據中央氣象局觀測，颱風奈格29日下午2時的中心位置在北緯13.8度，東經121.6度，以每小時23公里速度，向西北西進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風暴風半徑150公里。

氣象局今天也持續發布豪雨特報，受到東北季風影響，宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，新北、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。大豪雨地區為宜蘭縣。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，根據最新預報，颱風奈格的路徑又再度往西修正，預估奈格進入南海後會往北偏，但11月1日就會偏西，朝華南或海南島移動，發布海警的機率比之前預估的還要更低。

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陳伊秀說，由於颱風外圍環流會跟東北季風產生共伴效應，為迎鋒面帶來持續降雨，預計從明天晚上起到11月2日迎風面的北部、東半部等區域要留意降雨，雨勢最明顯的時間點會落在10月31日，屆時宜蘭、花蓮會有豪雨，大台北、基隆北海岸及恆春半島則有局部大雨。

陳伊秀表示，11月3日東北季風減弱，北部東半部將會有局部雨，中南部則是多雲到晴，這種天氣型態會一直持續到11月5日。（編輯：張芷瑄）1111029

陳伊秀
颱風奈格路徑再往西 30日晚間起北部東部防大雨 颱風桑卡13日有機會生成 15日起北、東北部防雨
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