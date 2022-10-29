奈格颱風雨彈襲菲律賓 至少45人身亡

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（中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電）奈格颱風登陸菲律賓帶來強風豪雨，首都馬尼拉今天風雨明顯，減災管理委員會數次簡訊警告將有強降雨，加上外圍環流昨天在南部造成洪水山崩，全國至少45人身亡。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下午在線上聽取菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）和各部會災情簡報。

菲國官方稍早通報奈格颱風已造成72人罹難，但減災管理委員會簡報時，將死亡人數修正為45人。

減災管理委員會執行長費瑞（Raymundo Ferrer）簡報表示，奈格颱風已造成菲國45人身亡、33人受傷、13人失蹤。罹難者集中在南部馬吉丹奧省（Maguindanao），因外圍環流的強降雨帶來洪水和多起山崩，當地至少40人死亡、31人受傷、10人失蹤。

其餘罹難者包括中部怡朗省（Iloilo）、喀比省（Capiz）、南部可塔巴托省（Cotabato）各通報一死，蘇丹古達拉省（Sultan Kudarat）2人身亡。

費瑞說，菲國有219個地區遭遇洪災、37處發生山崩。27萬1359人受颱風影響，15萬8040人已事先撤離到避難所。

另外，颱風造成19個城鎮電力中斷、2個城鎮停水、5個國內航班取消，農業損失達5497萬披索（約新台幣3043萬元）。

菲律賓氣象局氣象科科長加蘭（Jun Galang）簡報表示，奈格颱風今明兩天通過馬尼拉所在的呂宋島時預計會減弱，但進入南海時強度會再增強。

加蘭說，馬尼拉都會區、呂宋島南部甲拉巴松區（Calabarzon）和畢科爾區（Bicol）、巴拉旺省（Palawan）北部今天都出現豪雨，但預計明天雨勢減弱，僅剩呂宋島中部三描禮士省（Zambales）、巴丹省（Bataan）和伊羅科斯地區（Ilocos）會出現中度到強降雨。

至於菲律賓東方形成的另一個熱帶性低氣壓，加蘭表示，氣象局正監控中，預計10月31日或11月1日會進入菲國海域。

小馬可仕表示，這次颱風在馬吉丹奧省造成重大洪災，至少40人罹難、10人失蹤，傷亡比例過高。過去不曾出現類似災情，且氣象預報未警告周邊居民事先撤離，「我們應該做得比這個更好」。

小馬可仕說，希望相關機構研究未來如何更準確預測可能的洪災，事先警示並撤離居民，避免類似災情再度發生。（編輯：林憬屏）1111029