菲律賓強震建物受損 餘震不斷居民不敢回家

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（中央社馬尼拉26日綜合外電報導）菲律賓北部昨天深夜發生規模6.4地震，造成至少數十人受傷，學校、教會等建物受損，機場暫時關閉，電力也陷入中斷，由於餘震不斷，當地居民嚇得不敢回家。

法新社報導，菲律賓北部艾布拉省（Abra）多洛雷斯鎮（Dolores）昨天晚間近11時發生規模6.4淺層地震，造成當地大部分地區電力中斷。震後餘震不斷，一直持續到今天清晨。

當局表示，救援人員從北伊羅科斯省（Ilocos Norte）受損的建築中救出10名住戶，該省有15人受傷。

根據美聯社報導，這起地震在菲律賓總統小馬可仕的故鄉北伊羅科斯省造成至少26人受傷。警方和民航官員表示，佬沃（Laoag）國際機場也一度暫時關閉。

法新社報導，小馬可仕下令學校放假一天，要求當局檢視建築物受損程度，並表示電力正逐漸修復。

小馬可仕家鄉巴塔克（Batac）也遭地震波及，一處存放前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）照片的藝廊所在建築物受損。

小馬可仕告訴媒體：「人們要求提供帳篷，原因是房屋地基受損，餘震不斷，房屋恐倒塌，他們不敢回家。」

官員表示，北伊羅科斯兩家醫院外，多名病人待在外頭過夜，其中一家醫院院內天花板剝落，造成設備受損。

院內所有的病人和工作人員都安全，不過其中一家醫院的門診暫時休診，以利對醫院大樓進行檢查。

救援人員希奎拉（Ron Sequerra）住在艾布拉省震央附近。他告訴法新社，他的家人被強震震醒。「我們躲在桌下，天搖地動停止後，我的家人才離開屋子。」

災難緊急應變中心官員表示，艾布拉省至少11人受傷，58間教室受損，其中大多位於重災區拉加揚（Lagayan）。

北伊羅科斯省省長曼諾托克（Matthew Manotoc）則讓政府員工放一天假，當局針對建築物展開檢查。

民航官員在聲明中表示，區域內的機場跑道和其他設施都暫時關閉，以檢查地震是否造成損害。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111026