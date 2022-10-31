網購陽性快篩疫調謊報 最高可罰30萬元

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，網路兜售陽性結果快篩試劑是違法行為，買家最高可能被開罰新台幣30萬元。圖為呈現陽性反應的快篩試劑。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天強調，網路兜售陽性結果快篩試劑是違法行為，後續作為影響可能觸犯不同法規，買家最高可能被開罰新台幣30萬元，提醒民眾切勿以身試法。

針對近日發現有民眾在網路兜售COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性檢測結果家用快篩試劑，莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，這樣的行為是違法，已請檢調進行調查。

莊人祥指出，購買者若將陽性結果快篩試劑用於騙取財產上利益，例如向保險公司騙稱確診以獲取防疫保險金，可能成立詐欺取財罪；若賣方有預見購買者將用於騙取財產上利益，且購買者確實著手執行，則賣方可能成立詐欺取財罪教唆犯或幫助犯。

莊人祥說明，若將陽性結果快篩試劑用於就醫診療，並謊稱為自己的快篩結果，則違反「傳染病防治法」第31條所定的據實陳述義務，依同法第69條第1項第1款規定，可處1萬元至15萬元罰鍰。

另外，如又於自主疫調回報系統上不實填寫為確診者，莊人祥表示，這樣的舉動已妨礙疫調進行，違反「傳染病防治法」第43條第2項規定，依同法第67條第1項第3款規定，可處6萬元至30萬元罰鍰。

COVID-19疫情持續，今天記者會上有媒體詢問國內二度感染人數，是否參考國內公衛專家建議康復者接種疫苗間隔縮短至2個月。莊人祥指出，現階段累計5.8萬多人二度感染，由於3次以上感染很難確認，暫時無法提供相關數據，由於美國、日本都維持康復者接種間隔3個月，仍待持續收集各國作法。（編輯：張雅淨）1111031