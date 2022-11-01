藥毒所18年磨一劍 全球首支微生物殺蟎劑誕生

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農委會農業藥物毒物試驗所1日在台北舉行記者會，發布為公認會危害木瓜等蔬果及花卉且難以對付的害蟎，包含神澤氏葉蟎（紅蜘蛛）與二點葉蟎（白蜘蛛），研發出首支微生物殺蟎劑。中央社記者楊淑閔攝 111年11月1日

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）農業藥物毒物試驗所今天發表費時18年研究出國內、也是全球首支的微生物殺蟎劑—發光光桿菌，可對付公認難以防治的害蟎，進程比英、美快，且效果優於農藥，農藥業者擬銷海內外。

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所今天召開「18年磨一劍．國內首件微生物殺蟎劑 藥毒所技術授權環境友善植物保護資材-發光光桿菌」記者會，發布為公認會危害木瓜等蔬果及花卉，且難以對付的害蟎，包含神澤氏葉蟎（紅蜘蛛）與二點葉蟎（白蜘蛛），研發出國內、也是全球首支微生物殺蟎劑。

藥毒所所長張瑞璋表示，為何會花費18年，因為最初在民國92年看到美國威斯康辛大學在國際期刊科學（Science）發表光桿菌具殺蟲兼抑菌雙效，於是申請相關研發展開研究，但是這樣進行研發也是人家的專利，於是再花時間找本土光桿菌，於94年在台南白河篩獲與分離出，並繼續研究突破商品化的技術，才得以成功。

他並說，且藥毒所本身除有資材研發組，也有農藥應用組進行試驗，以及應用毒理組做動物毒性評估，才得以成功，109年專屬授權興農公司，已申請農藥許可證中，還獲得「2022傑出生技產業獎」，一改通常由醫藥類獲獎慣例，快的話年底，或是明年可望推出產品。

張瑞璋說，測試顯示效果優於農藥，且符合一般人認知的無毒，對農民、環境、消費者都好。興農公司協理蔡至勇說，已著手申請銷歐美中。

藥毒所資材研發組研究員兼組長謝奉家說，光桿菌存在於線蟲的腸胃裡，英、美等國研究時可能受限於要跟線蟲一起培養而無法突破商品化技術；他研究時用線蟲去攻擊蠟蛾，蠟蛾死掉後會產生冷光，即可知道光桿菌有釋放出來，再取出使用培養基培養，可養出300公升、1公噸等量，用線蟲養不可能養得出這麼多。

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他並告訴中央社記者，通常一段時間後光桿菌會死，但研究發現，經由培養產出的光桿菌仍有效力，於是再研究死掉的蠟蛾後發現，裡面都是蛋白質，而這些來自光桿菌分泌，並使得蠟蛾體內沒有其他雜菌而難以存活，因此複製量產光桿菌也是在複製其分泌出的蛋白質，微生物真的非常有趣，原理跟就像是特洛伊木馬，裡面藏了兵。

中央社記者再追問，他將研究成功關鍵說出，是否英、美等國也將能生產。他說，有可能，不過國內已走到商品化階段，其他國家應該還要一點時間。（編輯：陳政偉）1111101