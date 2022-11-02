圓山飯店國宴級年菜 澎湃鍋、師父鍋、翻牆鍋上桌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

喜迎兔年慶團圓，台北圓山大飯店推出3道獨家配方的年菜，每一道都是由國宴主廚親自掌杓、把關，以天然食材和不含化學添加的調味三寶，料理出健康的珍饌佳餚。（圓山大飯店提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年11月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北2日電）迎接兔年來臨，台北圓山大飯店推出3道獨家配方的年菜，由3名國宴主廚親自掌杓、把關，製作澎湃鍋、師父鍋、翻牆鍋。

台北圓山大飯店今天發布新聞稿，為喜迎兔年、慶團圓，由3名國宴主廚推出「包羅萬象盆菜」、「東海遊龍霸王鍋」、「花膠鮑魚佛跳牆」3道獨家配方、烹飪，並評選獲獎的限量年菜，每一道都是主廚親自掌杓、把關，以天然食材和不含化學添加的調味三寶，調理出健康的珍饌佳餚。

「包羅萬象盆菜」曾獲2022亞太十大名菜金獎，由金龍餐廳香港籍主廚許耀光製作，許耀光長年定居台灣，為了推廣香港傳統美食，特別推出象徵闔家團圓、興旺繁榮，廣式必備「包羅萬象盆菜（Combo Pot澎湃鍋）」。

「澎湃鍋」的料理採南乳風五花肉、鵝掌、鮑魚、花膠、烏蔘、瑤柱、文昌雞、烤鴨、金蠔，一層疊一層由上至下擺放，料理方式既保留傳統廣式圍村風格，同時注入主廚創意巧思，保留原食材鮮甜，海陸雙拼，澎湃無限。

「師父鍋」由擁有30多年江浙料理資歷的圓苑餐廳主廚戴立承製作，他說，每個廚師都要有自己的一鍋好湯，這是他入行學的第一道料理，集半甲子功夫精華於一湯，是永遠無法忘懷、歷久彌新的好味道。

「師父鍋」以當季新鮮蔬果作為湯頭，結合大海中的鐵甲武士，特選上等龍蝦、沙公蟹及鮑魚等珍貴食材入鍋，經3小時的慢燉細熬，熬出海鮮食材的鮮甜，起鍋前靈魂料包胡椒香菜提味點綴，層次更顯豐富。

「翻牆鍋」則出自宴會廳主廚李湘華之手，他曾榮獲2020亞太區十大名廚，深度鑽研細膩華美的宮廷料理，推出「翻牆」才吃得到的經典台式功夫年菜「花膠鮑魚佛跳牆（VPN Pot翻牆鍋）」。

「花膠鮑魚佛跳牆」多次獲得烹飪比賽金獎，整盅佛跳牆用料講究，首選老母雞、金華火腿、後腿肉細火慢燉8小時，待其化成濃潤的「上湯」湯底，匯集南非活鮑魚、蹄筋、冬菇、瑤柱、曼波魚皮等高檔食材，以及頂級養生花膠等山珍海味於一鍋，湯頭濃郁、鮮甜滑順，口味豐富營養卻無負擔。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

圓山大飯店表示，獨家限定年菜即日起至30日，預訂任一道即享「好禮大放送」，除早鳥優惠9折、宅配免運費服務外，每道還贈送時尚「Grand Bunny圓兔包」專屬保冷袋，可肩背及手提的雙重功能，環保又實用。

此外，凡購買任一道年菜即贈送「圓山御廚調味珍鮮」一盒，這是由圓山大飯店與知名廠牌豆油伯、台鹽、高記醋品等企業合作開發出無添加物的調味品。（編輯：張雅淨）1111102