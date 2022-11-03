2年來首例本土霍亂 中部40多歲女曾生食蝦蚵

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）衛福部疾管署今天下午公布，國內新增1例本土霍亂確定病例，是2年以來首例，這名中部40多歲本國籍女性生食蝦、蚵後，腹瀉5天，收治住院確診，經治療後症狀改善，已經出院。

疾管署副署長莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，個案10月18日開始腹瀉，10月22日因持續頭暈、噁心、嘔吐、解水樣便及上腹部疼痛就醫並收治住院，因糞便培養出疑似菌株，於10月28日通報，11月2日檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌（血清型O1-Ogawa）。

莊人祥說，這名個案有高血壓、癌症、胃潰瘍等慢性病史，平時有服用強效胃藥，降低胃酸分泌以治療胃潰瘍。個案近期無國內外旅遊史，平日三餐多自行烹煮，曾食用生蝦及生蚵，同住者3人皆無疑似症狀。

莊人祥進一步說明，研判個案是多重因素造成感染，衛生單位已啟動各項疫情防治調查，並安排採集個案同住家人糞便檢體送驗；此外，轉知地方政府食品衛生管理單位進行衛生稽查及污染食品來源追查，以釐清可能感染源。

疾管署統計，2018至2021年每年本土 霍亂 霍亂小百科 霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病。 症狀： 無痛性大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水等，潛伏期通常為2至3天。

無痛性大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水等，潛伏期通常為2至3天。 傳染途徑： 透過生食受霍亂弧菌污染水域捕獲的海鮮（特別是甲殼類或貝類）或水傳播。

透過生食受霍亂弧菌污染水域捕獲的海鮮（特別是甲殼類或貝類）或水傳播。 預防措施：確實洗手、不飲用未經煮沸的水，食物應充分煮熟，並避免生熟食交叉污染。 資料來源：衛福部 看更多 關閉 病例數分別為7、0、1、0例，莊人祥說，最近1例出現在2020年8月，今天新增個案是2年來首見，台灣本土霍亂多是散發個案；近5年（2018至2022年）無境外移入病例。

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霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期通常為2至3天，透過食用受污染的食物或水傳播。莊人祥說，霍亂弧菌對胃酸的抵抗力不佳，通常須吃入大量的細菌才會致病，但對於胃酸不足、胃部切除過的人或免疫機能較差者，少量細菌即可能致病。

霍亂弧菌可久存於污水中，生食受污染水域捕獲的海鮮，特別是甲殼類或貝類，就有可能遭受感染，因此應避免食用生魚片、生蠔或未熟貝類等；食物應充分煮熟，烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染，應飲用煮沸後的水，保持良好個人衛生習慣。（編輯：陳清芳）1111103