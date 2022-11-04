每天面對不同情緒 社工黃建豪藉烘焙療癒心靈

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衛福部台東醫院社工黃建豪獲衛福部「優良暨資深典範醫事人員」優良獎；黃建豪接受媒體聯訪表示，每天要面對不屬於自己的情緒，他藉著烘培療癒心靈。 （部東醫院提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年11月4日

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）衛福部台東醫院社工黃建豪獲衛福部「優良暨資深典範醫事人員」優良獎，每天要面對不屬於自己的情緒，他藉著烘培療癒心靈，也將作品分享給醫院的同事。

部東醫院今天發布新聞稿表示，黃建豪就讀台東大學資工系期間，一次前往蘭嶼的志工活動改變他一生；當時因為飛蘭嶼班次較少經常訂不到機位，他們好不容易有機會教導離島民眾使用電腦卻無法成行，和社團共同寫信給總統府信箱表達遺憾。

想不到總統府來電了解後聯繫安排，2天後航空公司派出一架小型專機，讓社團和器材順利在蘭嶼落地，這次經驗啟發他為偏鄉服務的志向，他說「只要有心一定會找到方法」。

黃建豪接受媒體聯訪回憶，畢業後從家鄉台南來到台東，在前一段社福單位工作期間「真的經歷了很多」，八八風災過後一名70多歲長輩房子被吹倒，被迫住在沒水沒電的貨櫃，只能點蠟燭度日；另一名卑南鄉的獨居阿公根本沒有家，長期住在廢棄的檳榔西施櫥窗屋，但老人家超級樂觀怡然自得，多次提到感謝上天讓自己仍有安身立命之處。

他說，轉任部東醫院的醫務社工之後，他開始為醫院的護理之家安排療癒課程，多方奔走尋找資源，利用園藝、花藝讓長輩暫時脫離身體和心情的桎梏，「如果今天我們的家人可以被這樣對待的話，我們是不是可以做到這樣」。

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間他凌晨接到通訊軟體電話，長住英國的個案女兒禁不住思父之情又無法回國，在電話中痛哭失聲「我快要忘記爸爸的臉」，這啜泣聲讓他夜不成眠，醒後他想辦法為部東醫院的護理之家開通視訊服務，不管家人身處何地，都能用網路和住民維持情感。

黃建豪表示，社工圈必須面對的現實是，很少被說謝謝、每天都要面對不屬於自己的情緒，「可以在很失落的狀態過後，馬上進入下一個不一樣的心情，這是我的特質」，他熱愛烘焙，在麵粉和巧克力飾片中療癒自己，他喜歡烘培的過程，但大部分不是自己吃，而是分享給醫院的同事。（編輯：郭諭儒）1111104