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16年斥資63億 台南三爺溪年底主流全線整治完成

2022/11/4 17:37（11/4 18:11 更新）
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流經台南市永康區、仁德區、東區、南區的三爺溪，在南區注入二仁溪，自民國95年開始整治工程，今年底終於迎來主流全線完全整治，再搭配各項雨水下水道、抽水站及滯洪池建設，藉由多重工程面向，將提升整體防洪能力，改善三爺溪沿線排水及淹水困擾。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月4日
流經台南市永康區、仁德區、東區、南區的三爺溪，在南區注入二仁溪，自民國95年開始整治工程，今年底終於迎來主流全線完全整治，再搭配各項雨水下水道、抽水站及滯洪池建設，藉由多重工程面向，將提升整體防洪能力，改善三爺溪沿線排水及淹水困擾。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月4日
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（中央社記者張榮祥台南4日電）16年來斥資新台幣63億元的台南市三爺溪整治工程，預定今年底完成主流全線整治，未來將大幅改善三爺溪沿線排水及淹水困擾，但水質改善還需時日。

流經台南市永康區、仁德區、東區、南區的三爺溪，在南區注入二仁溪，民國95年開始整治，今年底終於迎來主流全線完全整治，再搭配各項雨水下水道、抽水站及滯洪池建設，藉由多重工程面向，提升整體防洪能力。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，水患頻傳的三爺溪排水沿線分期整治，在既有護岸完成短期應急加高工程，達到一定保護力後，進行局部地勢低窪地區堤後排水工程，再透過河川局合作，辦理用地徵收及排水護岸整治。

三爺溪周邊淹水面積已因治水工程而出現階段性功效，從107年0823豪雨時近220公頃，至110年0731豪雨減少約130公頃，主流全線整治完成後，防洪效果更佳。

至於水質改善方面，水利局人員告訴中央社記者，三爺溪全河段嚴重污染，上游排水截流工程進行中，中下游已設置萬代橋水淨廠及仁德水淨廠，每天共可淨化2萬3500公噸污水。（編輯：謝雅竹）1111104

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