中山高汐止段坍方 高公局：持續第2階段搶修

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）高公局表示，國道1號汐止段邊坡滑落，經搶修，已於今天上午6時完成第1階段搶通南下主線一車道。第2階段南下出口集散道及匝道部分，持續趕辦浮石清理及穩定措施中。

交通部高速公路局並說，因施工路段僅開放一車道通行，通行容量有限，工區速限降為60公里，提醒用路人循序通過施工路段，籲請搶修期間多利用大眾運輸。另台鐵局自3日起至11日止，除週六、日外，每天持續加開基隆到樹林間2列區間車，民眾可多加利用。

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第2階段針對南下出口集散道及匝道部分，高公局說明，持續趕辦浮石清理及穩定措施中，搶修工作受天候影響頗大，為盡快通車，仍在安全許可狀況下搶修，已動員怪手、打樁機、運土車等各式機具約30部，截至今天傍晚5時，累計清運9166立方公尺。

上述階段搶修期間，高公局提醒用路人提早改道，包含基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。汐止地區南向，可由國1汐止交流道或國3新台五路交流道駛入國3。國道1號南向往汐止、南港方向車輛，提前在五堵交流道駛出利用地方道路（台5甲）。（編輯：陳政偉）1111104