國發會與Coursera簽備忘錄 推雙語政策強化數位學習

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）國發會積極尋找盟友，共推雙語政策，今天宣布與全球知名數位學習平台Coursera簽署備忘錄，可利用國際優質課程培育雙語專業人才，並為台灣雙語政策數位學習帶來新氣象。

Coursera是全球最大的數位學習平台，擁有來自世界各地的用戶及與各國政府合作的經驗，目前在台的學習者有72.5萬人，並與台積電、台灣大學、台北醫學大學等產學機構訂有合作計畫。

國發會今天發布新聞稿指出，Coursera執行長傑夫‧馬喬卡達（Jeff Maggioncalda）今天率團出席國發會舉辦的「雙語政策數位學習座談會」，並與國發會主委龔明鑫簽署備忘錄。

國發會過去已與Coursera進行多次交流，並在今年9月舉行視訊會議，就提升公務員及專業人士英語力交換意見；這次國發會與Coursera簽署備忘錄便是奠基於過去的討論基礎，進一步具體化合作事宜。

國發會表示，希望可以借重Coursera的專業與經驗，協助台灣推動雙語政策數位學習，並可上架台語及客語優質課程，讓世界認識台灣語言及文化。

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國發會也安排傑夫‧馬喬卡達一行人晉見副總統賴清德，賴副總統表示，數位學習將有助於普及推廣雙語教育，可讓偏鄉學子能與城市孩子一樣，享有充足的學習資源。

為了加速推動雙語政策，國發會表示，將持續強化國際合作，借重國際友邦與機構的資源與經驗，提升雙語政策的宏觀性與多元性；目前已與美國、加拿大、澳洲、英國等重要國際夥伴進行外師引進、本國教師增能、雙聯學制、雙語學習環境等不同面向的交流合作，日後會繼續開拓新的國際合作夥伴與機會。（編輯：潘羿菁）1111104