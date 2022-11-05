長榮航空開航歐洲新航線 台灣中轉商機可期

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（中央社記者賴言曦台北5日電）政府10月13日邊境解封，長榮航空10月下旬起開航米蘭、慕尼黑航點，積極布局歐洲線至亞洲的中轉商機；中華航空也從今年12月到明年初將陸續開出東南亞新航點，搶攻南向及中轉市場。

據桃園國際機場公司統計數據，2013年至2019年間，經桃機中轉的旅客超過平均每年約30萬人次；疫情爆發後，2021年全年中轉旅客人次一度掉到只剩29人。而隨著邊境解封，航空公司陸續增班，桃機中轉的商機有望復甦。

台灣內需市場有限，但在地理位置上又位處西太平洋的邊緣，具備連結東北亞、東南亞轉運樞紐的良好條件，因此航空業者積極爭取中轉商機。長榮航空在全球有超過60個航點，遍布北美、大洋洲、歐洲、亞洲及中國大陸；華航則在4大洲、29個國家都設有航點。

●籌備2年 長榮航歐洲航網補上南歐拚圖

長榮航空睽違25年再度布局歐洲新航點，據實地觀察，長榮航空台北－米蘭航線10月25日首航當天，桃園國際機場航空公司櫃檯湧進報到旅客，相較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間明顯回溫。

據長榮航空估計，米蘭開航後，除了10月來回航班平均乘載率達93%，11、12月訂位率也已高達8成，後續還會再成長。

長榮航總經理孫嘉明在米蘭受訪時強調，歐洲線市場回溫速度強勁，市場成長性甚至「比疫情前還多」。歐洲線在米蘭、慕尼黑加入前，占公司客運總營收約17%，新航線加入後占比提升至20%。

綜觀歐洲市場，長榮航空是台灣布局歐洲航線最綿密的國籍航空公司，疫情前早已飛航西歐的巴黎、阿姆斯特丹、倫敦等3個樞紐機場，東歐也有維也納；11月3日新開航的慕尼黑可為西歐布局再加分，米蘭新航線則將長榮航的歐洲航網進一步擴展至南歐。

進一步觀察，長榮航空米蘭航點開航後，10月27日回航台北的航班乘載率達100%，旅客中有5成為義大利等外籍旅客，中轉台北的旅客更近4成；長榮航空企劃室副總經理廖至維說，最快於明年暑假，米蘭航點就會從每週2班增班至4班，未來目標天天飛，爭取更多中轉旅客。

孫嘉明説，轉機對航空公司來說是很重要的商機，因為航點越多，旅客選擇搭乘該航空公司的機會就越大。

●航空雙雄搶北美轉機及南向旅遊 積極插旗東南亞

除了布局歐洲線，北美到東南亞的中轉需求也是一塊大餅。孫嘉明受訪時指出，為了爭取北美轉機到菲律賓的旅客，「我們一直想增班馬尼拉」。

但航空公司增班不是想要就能做到，還涉及有無可用的時間帶等因素。為了開拓市場，孫嘉明說，長榮航空選定馬尼拉北部的克拉克開新航點，預計明年第2季開航。

華航在疫情後也積極布局東南亞市場，宣布將於今年12年開航宿霧，明年1月開航峴港、清邁；明年農曆春節旺季，東南亞區域將提供每週120班航班。

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至於長程航線方面，華航已經針對北美洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、溫哥華，以及歐洲的阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦等航線分階段增班，積極串連北美、歐洲、東南亞經台灣中轉的商機。

法人指出，對航空公司來說，航點越多意味著可合作的航網就越開闊，在市場上就更具有競爭力；而航空公司積極拓展航點，也可為桃園國際機場爭取中轉商機，助力台灣成為亞洲重要樞紐機場。（編輯：張良知）1111105