長榮航空開航慕尼黑 謝志偉有信心旅客源源不斷

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（中央社記者汪淑芬慕尼黑5日電）長榮航空3日開航台北-慕尼黑，4日在慕尼黑王宮舉辦首航晚宴。駐德國代表謝志偉也出席，他接受媒體聯訪時說，有信心這條航線旅客源源不斷，希望未來天天有航班。

謝志偉說，台北-慕尼黑能開航非常不容易，主要是經過5年的努力，去年才完成新的「台德航空服務協議」，台灣與德國間的航空客運航班由7班增至11班，貨運由3班增至5班，且不再是以往由台灣與德國的民間團體簽署，而是提升到雙方代表處層級。

謝志偉說，目前長榮航空台北-慕尼黑每週4班，他有信心這條航線的旅客會源源不斷，希望未來天天有航班，如果客源成長至有需要增班時，就再修約增加航班。

台灣與德國間的航空往來原本只有台北-法蘭克福，每週限定客運7班、貨運3班，由華航取得航權，去年雙方完成修約後，長榮航空獲分配每週4班客機航權，並選擇飛航德國第3大城市慕尼黑，華航則獲分配新增的貨運航班。

長榮航空總經理孫嘉明在酒會致詞中表示，長榮航空以台北為主要基地，在亞洲擁有綿密的飛航網路與密集的航班，台北-慕尼黑航線開航後，每週4班的直飛服務，不但提供台北-慕尼黑兩地民眾便利的空中交通服務，也促進雙邊更密切的經貿往來以及文化交流。

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孫嘉明說，便利的轉機服務更是長榮航空著眼的市場重點，未來希望吸引更多的亞洲旅客經台灣前來慕尼黑，同時也希望吸引歐洲民眾由慕尼黑出發經台灣轉往亞洲各大城市，展現慕尼黑與桃園機場的轉運功能。

長榮航空台北-慕尼黑首航晚宴賓客雲集，德國聯邦數位暨交通部官員、慕尼黑機場公司主管、台灣觀光局代表、客貨運業者、台商等約200名貴賓共襄盛舉。（編輯：張芷瑄）1111105