家長嚴管孩子用3C 學者：上大學才解禁更易沉迷

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台大電機系教授葉丙成（左）5日指出，「線上協作」是未來人才樣貌，但台灣推動人才培育，遇到阻力之一是家長，尤其是中產階級家庭，許多家長把3C視為洪水猛獸、嚴格管控，當孩子長大後反而更易沉迷於網路和電玩世界。中央社記者陳至中攝 111年11月5日

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（中央社記者陳至中台北5日電）黃昆輝基金會今天舉辦教育政策研討會，台灣大學電機系教授葉丙成表示，許多家長把3C視為洪水猛獸，嚴格管制孩子使用時間，等他們進入大學後才解禁，更易沉迷於網路和電玩世界。

黃昆輝教授教育基金會今天在台北舉辦「2022教育政策國際研討會」，海內外多名學者、業界人士與會。下午場次「新世代的數位素養與科技教育」，邀請台大電機系教授林宗男、葉丙成，以及台中教育大學教育系教授王如哲等人分享經驗。

葉丙成提到，全世界已有許多國家把程式語言當成學生要學的重要能力，台灣也曾討論納入國中課程，卻遭到很大的反彈聲浪，有人更是直接罵說：「台灣學生還不夠累嗎？」

他說，台灣如果不跟進，過了10年、20年，當其他國家的年輕人都會寫程式，唯獨台灣人不會，恐怕要追也很難跟上。葉丙成提到，近來已看到很多美國新創公司，直接在台灣徵才，且可留在台灣線上辦公，可能是未來的趨勢。

葉丙成表示，「線上協作」是未來人才的樣貌，但台灣推動人才培育，遇到阻力之一是家長，尤其是中產階級的家庭，許多家長把3C視為洪水猛獸，從小採取「圍堵」的政策。

他說，當家長把使用3C當成「獎勵」措施，規定孩子念書念很久才能玩半小時，那半小時絕對就是打電動，3C只被當作玩樂器材，不可能養成任何工具性的思維。

葉丙成指出，他在大學教書發現最常被退學的學生，往往是中小學被嚴格限制使用3C，18歲考上大學買了電腦，才發現世界上有這麼好玩的東西，「臨老入花叢」特別容易沉迷。

葉丙成說，很多台灣家長對3C的另一個迷思是容易近視，其實看書也會近視，重點是建立良好使用習慣、與螢幕保持距離。但他坦承，這些觀念，不是一時半刻可以改變，希望醫師、教育工作者等各領域專家，多多討論這建事情，幫家長建立孩子使用數位3C的思維，「越早建立就越不會把3C當成玩樂工具，而是做事的工具。」

台中教育大學教育系教授王如哲也認為，應大幅度改變家長的觀念，許多人仍把打電動當成不務正業，卻忽略電子競技已經被當成運動項目之一。

王如哲在演講中也提到，隨著數位化發展，更需要從小教導數位素養，畢竟以前要面對面才能把你的錢騙走，現在則完全可透過網路詐騙，應及早教導學子分辨網路上的真假，避免掉入陷阱。（編輯：陳政偉）1111105