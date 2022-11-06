台北旅展第3天進場逾6萬人次 刷卡金額已破億

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2022台北國際旅展從4日在南港展覽館盛大舉行，今年以「永續」為主題，共有71個國家地區，及全台40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1200個攤位參展，在台灣國境解封後，吸引不少民眾前往尋找旅遊優惠。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）台北國際旅展邁入第3天，今天進場超過6萬人次，成長率近8成，主辦單位統計，截至目前信用卡刷卡金額已破億，明天是旅展最後一天，各飯店、旅行社加碼祭出快閃限定優惠。

台北國際旅展（ITF）從4日至7日在南港展覽館登場，今年以「永續」為主題，囊括71個國家地區，以及40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共約1200個攤位參展。

根據主辦單位統計，今天共有6萬8213人次進場，較去年第3天的3萬8105人次成長約79%。

台灣觀光協會今天晚間發布新聞稿，由於明年春節假期長達10天，許多業者皆表示，農曆春節買氣以歐洲長程線最受歡迎。

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台灣觀光協會提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後跨國旅遊團費普遍上漲，但東南亞團費漲幅最小，相較於其他國家相對實惠，是不少消費者或企業員工旅遊的首選。

台灣觀光協會表示，時序進入秋冬，業者紛紛推出各種暖冬泡湯住宿優惠，隨著旅展進入最後倒數，各飯店、旅行社明天將於現場祭出限定優惠，民眾可把握展覽最後一天搶購快閃優惠。（編輯：張雅淨）1111106