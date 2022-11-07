睽違18年 北一女前進美國玫瑰花車遊行

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（中央社記者王寶兒台北7日電）睽違18年，北一女樂儀旗隊今年再度獲美國邀請，135名師生將在文總協助下於12月27日前往加州，參加2023帕莎蒂娜玫瑰花車遊行。總統蔡英文9日將接見學生並授旗，為她們打氣。

北一女今天上午發布新聞稿表示，關於樂儀旗隊受邀赴美參加美國花車遊行，台北市長柯文哲將在明天赴北一女中授旗，並觀看樂儀旗隊即將赴美演出的部分曲目；蔡總統預計於9日上午親自於總統府內接見北一女師生並授旗。

北一女樂儀旗隊至今創立超過一甲子，經常獲邀參加國內外重要競賽與慶典演出，過去曾於1996年、2005年兩度獲邀赴美參加玫瑰花車遊行，此次睽違18年再度受邀，意義重大。

北一女校長陳智源表示，校方非常感謝各界的關心與支持，也勉勵學生要帶著大家的祝福，展現最完美的演出。

中華文化總會此次將擔任北一女赴美展演計畫的協辦單位。文總透過新聞稿表示，北一女樂儀旗隊赴美表演，是台灣唯一參與大遊行的單位，不僅觀眾能欣賞學生們的精湛演出，更讓台灣在這樣的國際盛會中被看見，是十足的「台灣代表隊」，更象徵台美關係友好、互動越來越密切。

文總表示，透過演出曲目的精心安排，也將彰顯台灣在國際社會中守護和平穩定的努力。

台北市教育局表示，北一女中樂儀旗是北市重要的教育特色，這次獲邀參加美國玫瑰花車遊行，是很好的城市外交，期待透過年輕人的藝術展演交流，展現台北蓬勃的生命力與優質的教育力，讓世界看見台灣青年學生的自信風采。（編輯：管中維）1111107